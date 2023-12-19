Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны

Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии

Казахстанский журналист: «Эшуорт занимается в «Спартаке» впариванием знакомых игроков и рубит с этого процент»

Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии

Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны

Россиянин спровоцировал грузинских фанатов, надев футболку с флагом Сербии на карте Косово: в подтрибунке случилась драка

«Евросоюз – одна из главных целей Грузии». «Динамо» из Тбилиси поддержало протесты в стране