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21 февраля, 17:55
49
Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл вице-чемпиону Казахстана
14 февраля, 18:00
1
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Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 0
21.02.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
2 : 0
01.03.2024
Женис
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Динамо
2 : 0
02.03.2024
Самгурали
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
2 : 0
01.03.2024
Женис
Товарищеские матчи,
Спартак
4 : 0
21.02.2024
Астана
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Краснодар
2 : 4
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Астана
Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Динамо
2 : 0
02.03.2024
Самгурали

Астана - Динамо - 12 июля 2023

Астана
12.07.2023, среда, 17:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Матч завершен
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Динамо
11' А. Аимбетов
57' Г. Сигуа
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Астана - Динамо
Матч завершен
Замена
Аслан Дарабаев ️️️️➡️️ Макс Эбонг
88'
Замена
Эльхан Астанов ️️️️➡️️ Ян Вороговский
88'
Замена
Тимур Досмагамбетов ️️️️➡️️ Фабьен Урега
73'
Замена
Дембо Дарбо ️️️️➡️️ Абат Аимбетов
73'
57'
ГОЛ! 1:1
Габриэль Сигуа
51'
Желтая карточка
Александре Каландадзе
46'
Замена
Александре Каландадзе ️️️️➡️️ Давит Кобоури
Замена
Камо Оганесян ️️️️➡️️ Михаил Габышев
16'
ГОЛ! 1:0
Абат Аимбетов
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
45
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Михаил Габышев
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Фабьен Урега
ЛП
29
Душан Йованчич
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
6
Ян Вороговский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Динамо
2
Николоз Мали
ПЗ
1
Георгий Лория
ВР
33
Гаги Маргвелашвили
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
4
Джемал Табидзе
ЦЗ
21
Габриэль Сигуа
ЦП
7
Давид Схиртладзе
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
28
Усман Камара
ЛВ
18
Барнс Осеи
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Астана
55
Александр Заруцкий
ВР
31
Данил Подымский
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
8
Исламбек Куат
ОП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
21
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
97
Нурали Жаксылык
ЦФ
20
Владислав Прокопенко
ЦФ
88
Дембо Дарбо
ЦФ
Динамо
4
Саба Хвадагиани
ЦЗ
8
Гиорги Моцрапишвили
ЦП
40
Лука Куталадзе
ЦФ
1
Давит Кереселидзе
ЦФ
3
Александре Каландадзе
ЦФ
4-1-3-1-1
93
Чондрич
45
Аманович
15
Бейсебеков
33
Ароян
5
Габышев
29
Йованчич
23
Урега
6
Вороговский
10
Томасов
9
Эбонг
17
Аимбетов
4-3-1-1
1
Лория
2
Мали
5
Кобоури
4
Табидзе
33
Маргвелашвили
21
Сигуа
7
Схиртладзе
11
Омар
28
Камара
18
Осеи
23
Урега
27
Досмагамбетов
27
Досмагамбетов
23
Урега
5
Габышев
13
Оганесян
13
Оганесян
5
Габышев
9
Эбонг
7
Дарабаев
7
Дарабаев
9
Эбонг
6
Вороговский
21
Астанов
21
Астанов
6
Вороговский
17
Аимбетов
88
Дарбо
88
Дарбо
17
Аимбетов
5
Кобоури
3
Каландадзе
3
Каландадзе
5
Кобоури
Остались в запасе
Астана
Динамо
55
Александр Заруцкий
ВР
31
Данил Подымский
ВР
8
Исламбек Куат
ОП
72
Станислав Басманов
ЛВ
97
Нурали Жаксылык
ЦФ
20
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
4
Саба Хвадагиани
ЦЗ
8
Гиорги Моцрапишвили
ЦП
40
Лука Куталадзе
ЦФ
1
Давит Кереселидзе
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
55
Александр Заруцкий
ВР
31
Данил Подымский
ВР
8
Исламбек Куат
ОП
72
Станислав Басманов
ЛВ
97
Нурали Жаксылык
ЦФ
20
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
4
Саба Хвадагиани
ЦЗ
8
Гиорги Моцрапишвили
ЦП
40
Лука Куталадзе
ЦФ
1
Давит Кереселидзе
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Астана - Динамо
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Лига чемпионов
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
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Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
Наполи
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
13.03.2024
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