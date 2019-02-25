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«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
25 февраля, 17:08
1
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
25 февраля, 15:41
4
«Ты у бабушек, у государства деньги отбираешь!»: Панюков рассказал о переговорах с Григорием Ивановым
25 февраля, 12:33
19
Панюков – о Дзюбе: «Заходит в раздевалку – сразу ищет жертву, до кого докопаться»
25 февраля, 10:31
17
«Золотой был человек: покупал людям квартиры, давал деньги»: Панюков – о Сарсании
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Партизани - БАТЭ - 11 июля 2023

Партизани
11.07.2023, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Матч завершен
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БАТЭ
66' Т. Кара
58' Д. Антилевский
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Партизани - БАТЭ
Матч завершен
Замена
Магуэтт Гуйе ️️️️➡️️ Ариналдо Ррапай
86'
79'
Замена
Александр Шестюк ️️️️➡️️ Дмитрий Антилевский
79'
Замена
Дмитрий Подстрелов ️️️️➡️️ Владислав Малькевич
Замена
Эрос Грезда ️️️️➡️️ Виктор Да Силва
71'
71'
Замена
Сеад Исламович ️️️️➡️️ Денис Гречихо
ГОЛ! 1:1
Теди Кара
66'
58'
ГОЛ! 0:1
Дмитрий Антилевский
45' +1
Желтая карточка
Денис Гречихо
Желтая карточка
Ариналдо Ррапай
44'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизани
3
Давид Атанаскоски
ЛЗ
34
Салиу Сембене
ЦЗ
44
Анди Хадрой
ПЗ
99
Ариналдо Ррапай
ЦФ
60
Панайот Кирко
ЦФ
22
Теди Кара
ЦФ
20
Виктор Да Силва
ЦФ
28
Элжон Сота
ЦФ
21
Валентино Муратай
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
БАТЭ
17
Владислав Малькевич
ЛЗ
22
Валерий Громыко
АП
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Сиди Бане
ЦЗ
3
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
17
Данила Нечаев
ПЗ
3
Валерий Бочеров
ОП
18
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Партизани
12
Албан Ходжа
ВР
17
Бруно Телуши
ОП
26
Пауло Буксхелай
ЦП
14
Магуэтт Гуйе
ЦП
11
Эрос Грезда
ЦФ
88
Сабит Билали
ЦФ
9
Ремзифаик Селмани
ЦФ
БАТЭ
99
Матвей Коврук
ВР
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Александр Мартынов
ЦЗ
8
Сеад Исламович
ЦП
18
Сергей Волков
ЦП
29
Ярослав Орешкевич
ПП
23
Дмитрий Подстрелов
ПВ
9
Илья Василевич
ЦФ
13
Александр Шестюк
ЦФ
3-5
3
Атанаскоски
34
Сембене
44
Хадрой
22
Кара
21
Муратай
28
Сота
20
Да Силва
60
Кирко
3-3-1-1-2
47
Кудравец
17
Малькевич
5
Бане
3
Хадаркевич
17
Нечаев
3
Бочеров
14
Жимо
18
Гречихо
22
Громыко
90
Антилевский
80
Концевой
99
Ррапай
14
Гуйе
14
Гуйе
99
Ррапай
20
Да Силва
11
Грезда
11
Грезда
20
Да Силва
18
Гречихо
8
Исламович
8
Исламович
18
Гречихо
17
Малькевич
23
Подстрелов
23
Подстрелов
17
Малькевич
90
Антилевский
13
Шестюк
13
Шестюк
90
Антилевский
Остались в запасе
Партизани
БАТЭ
12
Албан Ходжа
ВР
17
Бруно Телуши
ОП
26
Пауло Буксхелай
ЦП
88
Сабит Билали
ЦФ
9
Ремзифаик Селмани
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
99
Матвей Коврук
ВР
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Александр Мартынов
ЦЗ
18
Сергей Волков
ЦП
29
Ярослав Орешкевич
ПП
9
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
12
Албан Ходжа
ВР
17
Бруно Телуши
ОП
26
Пауло Буксхелай
ЦП
88
Сабит Билали
ЦФ
9
Ремзифаик Селмани
ЦФ
Остались в запасе
99
Матвей Коврук
ВР
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Александр Мартынов
ЦЗ
18
Сергей Волков
ЦП
29
Ярослав Орешкевич
ПП
9
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зекич
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Партизани - БАТЭ
1
1
Желтые карточки
1
1
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
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