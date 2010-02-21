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20 февраля, 13:40
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
Лесовой ответил на вопрос о выступлении за сборную Израиля
21 февраля, 09:51
10
«Я устал»: Лесовой объяснил трансфер из «Динамо» в Израиль
20 февраля, 15:19
3
Лесовой сказал, какие позиции в РПЛ мог бы занять «Маккаби» Хф
20 февраля, 13:40
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Лига конференций, 1/16 финала
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1 : 0
15.02.2024
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Лига конференций, 1/16 финала
Гент
1 : 1
21.02.2024
Маккаби Х
Лига конференций, 1/16 финала
Гент
1 : 1
21.02.2024
Маккаби Х
Лига конференций, 1/16 финала
Маккаби Х
1 : 0
15.02.2024
Гент

Маккаби Х - Хэмран - 18 июля 2023

Маккаби Х
18.07.2023, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 1
Матч завершен
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Хэмран
69' Э. Шуранов
84' Ф. Пьеррот
32' Д. Мбонг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Маккаби Х - Хэмран
Матч завершен
89'
Замена
Karlo Bilić ️️️️➡️️ Стив Борг
ГОЛ! 2:1
Франтзди Пьеррот
84'
Замена
Франтзди Пьеррот ️️️️➡️️ Эрик Шуранов
74'
ГОЛ! 1:1
Эрик Шуранов
69'
Желтая карточка
Эрик Шуранов
66'
66'
Желтая карточка
Федерико Маркетти
Замена
Тьяррон Чери ️️️️➡️️ Лиор Рафаэлов
61'
Замена
Долев Азиза ️️️️➡️️ Маор Кандиль
60'
59'
Желтая карточка
Roko Prša
Замена
Али Мохамед ️️️️➡️️ Goni Naor
46'
32'
ГОЛ! 0:1
Джозеф Мбонг
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
16
Итамар Нитцан
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
15
Ори Дахан
ЦЗ
30
Абдулайе Сек
ЦЗ
18
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
26
Махмуд Жабер
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
19
Эрик Шуранов
ЦФ
28
Ilay Hajaj
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Хэмран
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
91
Emerson
ЦП
23
Урош Джуранович
ЦФ
98
Jonny
ЦФ
17
Julian Nenov
ЦФ
12
Roko Prša
ЦФ
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
40
Шариф Каюф
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
2
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
17
Суф Подгоряну
ПВ
14
Aviel Zargari
ЦФ
25
Анан Халаили
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
9
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Хэмран
24
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
69
Karlo Bilić
ЦЗ
77
Shaisen Attard
ЦП
42
Nemanja Krstić
ЦП
19
Joseph Zerafa
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
9
Люк Монтебелло
ЦФ
15
Хуан Корбалан
ЦФ
4-2-1-3
16
Нитцан
27
Корню
30
Сек
18
15
Дахан
26
Жабер
23
Кандиль
11
Рафаэлов
91
Саба
28
19
Шуранов
3-2-4
22
Маркетти
7
Мбонг
4
Борг
3
Камензули
27
91
12
17
98
23
Джуранович
18
4
Мохамед
4
Мохамед
18
11
Рафаэлов
9
Чери
9
Чери
11
Рафаэлов
23
Кандиль
8
Азиза
8
Азиза
23
Кандиль
19
Шуранов
9
Пьеррот
9
Пьеррот
19
Шуранов
4
Борг
69
69
4
Борг
Остались в запасе
Маккаби Х
Хэмран
55
Рами Гершон
ВР
40
Шариф Каюф
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
2
Даниэль Сандгрен
ПЗ
17
Суф Подгоряну
ПВ
14
Aviel Zargari
ЦФ
25
Анан Халаили
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
24
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
77
Shaisen Attard
ЦП
42
Nemanja Krstić
ЦП
19
Joseph Zerafa
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
9
Люк Монтебелло
ЦФ
15
Хуан Корбалан
ЦФ
Остались в запасе
55
Рами Гершон
ВР
40
Шариф Каюф
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
2
Даниэль Сандгрен
ПЗ
17
Суф Подгоряну
ПВ
14
Aviel Zargari
ЦФ
25
Анан Халаили
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Остались в запасе
24
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
77
Shaisen Attard
ЦП
42
Nemanja Krstić
ЦП
19
Joseph Zerafa
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
9
Люк Монтебелло
ЦФ
15
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Маккаби Х - Хэмран
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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- : -
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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