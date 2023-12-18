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0
Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»
23 января, 23:24
7
В «Ахмате» раскрыли подробности перехода бразильца Ловата
18 января, 11:57
0
«Ахмат» купил бразильца, поигравшего в Лиге чемпионов
18 января, 10:50
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
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Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
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Штурм
4 : 1
15.02.2024
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Лига конференций, 1/16 финала
Слован
0 : 1
22.02.2024
Штурм
Лига конференций, 1/16 финала
Слован
0 : 1
22.02.2024
Штурм
Лига конференций, 1/16 финала
Штурм
4 : 1
15.02.2024
Слован

Свифт - Слован - 19 июля 2023

Свифт
19.07.2023, среда, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 2
Матч завершен
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Слован
55' В. Вайсс (П)
62' В. Вайсс (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Свифт - Слован
Матч завершен
90' +5
Замена
Нино Марчелли ️️️️➡️️ Кирьякос Саввидис
90'
Желтая карточка
Шарани Зуберу
82'
Замена
Шарани Зуберу ️️️️➡️️ Александар Чаврич
82'
Замена
Яромир Жмрхаль ️️️️➡️️ Владимир Вайсс
82'
Замена
Малик Абубакари ️️️️➡️️ Тигран Барсегян
73'
Замена
Филип Лихы ️️️️➡️️ Марко Толич
Замена
Bryan Nouvier ️️️️➡️️ Jerry Prempeh
66'
Замена
Blankson Anoff ️️️️➡️️ Cedric Sacras
66'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2
Владимир Вайсс
59'
Желтая карточка
Кирьякос Саввидис
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Владимир Вайсс
Желтая карточка
Симау Мартиньш
21'
Пенальти не реализован
Доминик Штольц
10'
9'
Желтая карточка
Владимир Вайсс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Свифт
40
Geordan Dupire
ВР
4
Алдин Скендерович
ЦЗ
17
Симау Мартиньш
ЦЗ
28
Шарль Моррен
ЦП
10
Доминик Штольц
АП
21
Дейвид Синани
АП
26
Jerry Prempeh
ЦФ
14
Clement Couturier
ЦФ
12
Nego Ekofo
ЦФ
20
Paul Ayongo
ЦФ
14
Cedric Sacras
ЦФ
Слован
82
Милан Борян
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
20
Джаба Канкава
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
24
Марко Толич
АП
7
Александар Чаврич
ПВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Свифт
45
Anthony Sadin
ВР
1
Youn Czekanowicz
ВР
3
Toufik Zeghdane
ЦЗ
35
Dāvis Sprūds
ЦЗ
8
Yann Marques
ЦЗ
30
Gustavo Hemkemeier
ЦП
22
Blankson Anoff
ЦП
16
Bryan Nouvier
ЦП
32
O. Marques
ЦФ
24
Lado Akhalaia
ЦФ
Слован
35
Адам Грдина
ВР
1
Адриан Чован
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
2
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
18
Нино Марчелли
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
8
Яромир Жмрхаль
ЦП
29
Малик Абубакари
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
2-1-2-5
40
4
Скендерович
17
Мартиньш
28
Моррен
21
Синани
10
Штольц
14
14
20
12
26
3-5-2
82
Борян
6
Виммер
4
Кашия
36
Ловат
20
Канкава
11
Барсегян
88
Саввидис
12
Байрич
7
Вайсс
7
Чаврич
24
Толич
14
22
22
14
26
16
16
26
24
Толич
26
Лихы
26
Лихы
24
Толич
88
Саввидис
18
Марчелли
18
Марчелли
88
Саввидис
7
Вайсс
8
Жмрхаль
8
Жмрхаль
7
Вайсс
11
Барсегян
29
Абубакари
29
Абубакари
11
Барсегян
7
Чаврич
23
Зуберу
23
Зуберу
7
Чаврич
Остались в запасе
Свифт
Слован
45
Anthony Sadin
ВР
1
Youn Czekanowicz
ВР
3
Toufik Zeghdane
ЦЗ
35
Dāvis Sprūds
ЦЗ
8
Yann Marques
ЦЗ
30
Gustavo Hemkemeier
ЦП
32
O. Marques
ЦФ
24
Lado Akhalaia
ЦФ
35
Адам Грдина
ВР
1
Адриан Чован
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
2
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
45
Anthony Sadin
ВР
1
Youn Czekanowicz
ВР
3
Toufik Zeghdane
ЦЗ
35
Dāvis Sprūds
ЦЗ
8
Yann Marques
ЦЗ
30
Gustavo Hemkemeier
ЦП
32
O. Marques
ЦФ
24
Lado Akhalaia
ЦФ
Остались в запасе
35
Адам Грдина
ВР
1
Адриан Чован
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
2
Симен Вут
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Свифт - Слован
1
3
Желтые карточки
1
3
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12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
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