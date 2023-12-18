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В «Ахмате» раскрыли подробности перехода бразильца Ловата
18 января, 11:57
0
«Ахмат» купил бразильца, поигравшего в Лиге чемпионов
18 января, 10:50
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Штурм
4 : 1
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Слован

Слован - Свифт - 12 июля 2023

Слован
12.07.2023, среда, 21:30
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Матч завершен
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Свифт
25' В. Вайсс
22' Д. Штольц (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Слован - Свифт
Матч завершен
Замена
Шарани Зуберу ️️️️➡️️ Владимир Вайсс
83'
Замена
Марко Толич ️️️️➡️️ Малик Абубакари
77'
76'
Замена
Cedric Sacras ️️️️➡️️ Доминик Штольц
Замена
Александар Чаврич ️️️️➡️️ Яромир Жмрхаль
46'
Замена
Кирьякос Саввидис ️️️️➡️️ Тигран Барсегян
46'
Красная карточка
Юрай Куцка
45' +6
Желтая карточка
Джаба Канкава
45' +5
45' +5
Желтая карточка
Алдин Скендерович
Желтая карточка
Владимир Вайсс
40'
Желтая карточка
Кенан Байрич
34'
ГОЛ! 1:1
Владимир Вайсс
25'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Доминик Штольц
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Милан Борян
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
20
Джаба Канкава
ЦП
8
Яромир Жмрхаль
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
29
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Свифт
4
Алдин Скендерович
ЦЗ
10
Доминик Штольц
ЦП
28
Шарль Моррен
ЦП
26
Jerry Prempeh
ЦФ
Слован
35
Адам Грдина
ВР
1
Адриан Чован
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
2
Симен Вут
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
18
Нино Марчелли
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
24
Марко Толич
АП
7
Александар Чаврич
ПВ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Свифт
32
O. Marques
ЦФ
14
Cedric Sacras
ЦФ
3-5-1-1
82
Борян
36
Ловат
4
Кашия
25
Паушек
33
Куцка
11
Барсегян
12
Байрич
7
Вайсс
8
Жмрхаль
20
Канкава
29
Абубакари
1-2-1
4
Скендерович
10
Штольц
28
Моррен
26
11
Барсегян
88
Саввидис
88
Саввидис
11
Барсегян
29
Абубакари
24
Толич
24
Толич
29
Абубакари
8
Жмрхаль
7
Чаврич
7
Чаврич
8
Жмрхаль
7
Вайсс
23
Зуберу
23
Зуберу
7
Вайсс
10
Штольц
14
14
10
Штольц
Остались в запасе
Слован
Свифт
35
Адам Грдина
ВР
1
Адриан Чован
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
2
Симен Вут
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
18
Нино Марчелли
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
32
O. Marques
ЦФ
Остались в запасе
35
Адам Грдина
ВР
1
Адриан Чован
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
5
Ричард Кризан
ЦЗ
2
Симен Вут
ЦЗ
26
Филип Лихы
ОП
18
Нино Марчелли
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Остались в запасе
32
O. Marques
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Слован - Свифт
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
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Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
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