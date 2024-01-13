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Валенсия
Бетис
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:37
0
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
6 февраля, 17:09
1
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
6 февраля, 15:15
5
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:32
0
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:37
0
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
3 февраля, 15:05
0
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 11:32
0
«Атлетико» бесплатно подписал 33-летнего экс-защитника «Арсенала»
31 января, 17:11
0
Примера. «Атлетико» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барсу»
29 января, 00:59
0
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
6 февраля, 17:09
1
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
6 февраля, 15:15
5
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:32
0
«Бетис» усилился полузащитником из АПЛ
2 февраля, 20:12
0
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Последние матчи
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Валенсия
Бетис
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 3
17.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
20.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
2 : 1
03.02.2024
Альмерия
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 0
28.01.2024
Валенсия
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
20.01.2024
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 3
17.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 2
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
1 : 1
04.02.2024
Хетафе
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
27.01.2024
Бетис
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада

Валенсия - Бетис - 21 апреля 2024

Валенсия
21.04.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 32 тур
- : -
Не начался
Бетис
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Валенсия - Бетис
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Примера
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Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
- : -
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
- : -
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
- : -
11.02.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Россия
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