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«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
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