Введите ваш ник на сайте

Ливерпуль - Тоттенхэм

04.05.2024, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 36 тур Ливерпуль - Тоттенхэм
...
Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
7 тур
30 сентября, суббота 17:00 Тоттенхэм Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
34 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 Ливерпуль 4:3 Тоттенхэм
15 тур
6 ноября, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
36 тур
7 мая, суббота 21:45 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
18 тур
19 декабря, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
28 января, четверг 23:00 Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль
13 тур
16 декабря, среда 23:00 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
11 января, суббота 20:30 Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль
10 тур
27 октября, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Лига чемпионов (2018/2019)
Финал
1 июня, суббота 22:00 Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
32 тур
31 марта, воскресенье 18:30 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
5 тур
15 сентября, суббота 14:30 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
4 февраля, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм
9 тур
22 октября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
11 февраля, суббота 20:30 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
3 тур
27 августа, суббота 14:30 Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/8 финала
25 октября, вторник 21:45 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 19:30 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
9 тур
17 октября, суббота 14:45 Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
10 февраля, вторник 23:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
3 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм
16 тур
15 декабря, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
14 тур
28 ноября, среда 23:45 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
6 февраля, понедельник 23:59 Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм
5 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 0:2 Тоттенхэм
15 тур
28 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 23:00 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
1 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
38 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 3:1 Тоттенхэм
11 тур
1 ноября, суббота 20:30 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/8 финала
12 ноября, среда 22:45 Тоттенхэм 4:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль
9 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 