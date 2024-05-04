Брайтон - Астон Вилла

|7 тур
|30 сентября, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|Брайтон
|7 тур
|30 сентября, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|Брайтон
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|18:30
|Астон Вилла
|2:1
|Брайтон
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|17:00
|Брайтон
|1:2
|Астон Вилла
|27 тур
|26 февраля, суббота
|18:00
|Брайтон
|0:2
|Астон Вилла
|12 тур
|20 ноября, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|2:0
|Брайтон
|24 тур
|13 февраля, суббота
|23:00
|Брайтон
|0:0
|Астон Вилла
|9 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|1:2
|Брайтон
|23 тур
|18 января, суббота
|18:00
|Брайтон
|1:1
|Астон Вилла
|9 тур
|19 октября, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|2:1
|Брайтон
|1/16 финала
|25 сентября, среда
|21:45
|Брайтон
|1:3
|Астон Вилла
|46 тур
|7 мая, воскресенье
|14:00
|Астон Вилла
|1:1
|Брайтон
|17 тур
|18 ноября, пятница
|22:45
|Брайтон
|1:1
|Астон Вилла
|1/16 финала
|23 января, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|3:2
|Брайтон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0