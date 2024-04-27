Тоттенхэм - Арсенал

|6 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Арсенал
|Тоттенхэм
|20 тур
|15 января, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|0:2
|Арсенал
|9 тур
|1 октября, суббота
|14:30
|Арсенал
|3:1
|Тоттенхэм
|22 тур
|12 мая, четверг
|21:45
|Тоттенхэм
|3:0
|Арсенал
|6 тур
|26 сентября, воскресенье
|18:30
|Арсенал
|3:1
|Тоттенхэм
|28 тур
|14 марта, воскресенье
|19:30
|Арсенал
|2:1
|Тоттенхэм
|11 тур
|6 декабря, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Арсенал
|35 тур
|12 июля, воскресенье
|18:30
|Тоттенхэм
|2:1
|Арсенал
|4 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:30
|Арсенал
|2:2
|Тоттенхэм
|29 тур
|2 марта, суббота
|15:30
|Тоттенхэм
|1:1
|Арсенал
|14 тур
|2 декабря, воскресенье
|17:05
|Арсенал
|4:2
|Тоттенхэм
|27 тур
|10 февраля, суббота
|15:30
|Тоттенхэм
|1:0
|Арсенал
|12 тур
|18 ноября, суббота
|15:30
|Арсенал
|2:0
|Тоттенхэм
|35 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Арсенал
|11 тур
|6 ноября, воскресенье
|15:00
|Арсенал
|1:1
|Тоттенхэм
|29 тур
|5 марта, суббота
|15:45
|Тоттенхэм
|2:2
|Арсенал
|12 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:00
|Арсенал
|1:1
|Тоттенхэм
|24 тур
|7 февраля, суббота
|15:45
|Тоттенхэм
|2:1
|Арсенал
|6 тур
|27 сентября, суббота
|20:30
|Арсенал
|1:1
|Тоттенхэм
|30 тур
|16 марта, воскресенье
|20:00
|Тоттенхэм
|0:1
|Арсенал
|3 тур
|1 сентября, воскресенье
|19:00
|Арсенал
|1:0
|Тоттенхэм
|28 тур
|3 марта, воскресенье
|20:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Арсенал
|12 тур
|17 ноября, суббота
|16:45
|Арсенал
|5:2
|Тоттенхэм
|26 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:30
|Арсенал
|5:2
|Тоттенхэм
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Арсенал
|28 тур
|20 апреля, среда
|22:45
|Тоттенхэм
|3:3
|Арсенал
|14 тур
|20 ноября, суббота
|15:45
|Арсенал
|2:3
|Тоттенхэм
|34 тур
|14 апреля, среда
|23:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Арсенал
|11 тур
|31 октября, суббота
|15:45
|Арсенал
|3:0
|Тоттенхэм
|25 тур
|8 февраля, воскресенье
|16:30
|Тоттенхэм
|0:0
|Арсенал
|10 тур
|29 октября, среда
|23:00
|Арсенал
|4:4
|Тоттенхэм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0