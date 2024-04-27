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Тоттенхэм - Арсенал

27.04.2024, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 35 тур Тоттенхэм - Арсенал
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
6 тур
23 сентября, суббота 17:00 Арсенал Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
20 тур
15 января, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 0:2 Арсенал
9 тур
1 октября, суббота 14:30 Арсенал 3:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
22 тур
12 мая, четверг 21:45 Тоттенхэм 3:0 Арсенал
6 тур
26 сентября, воскресенье 18:30 Арсенал 3:1 Тоттенхэм
Товарищеские матчи 2021

8 августа, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 1:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
14 марта, воскресенье 19:30 Арсенал 2:1 Тоттенхэм
11 тур
6 декабря, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
35 тур
12 июля, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
4 тур
1 сентября, воскресенье 18:30 Арсенал 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
2 марта, суббота 15:30 Тоттенхэм 1:1 Арсенал
14 тур
2 декабря, воскресенье 17:05 Арсенал 4:2 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/4 финала
19 декабря, среда 22:45 Арсенал 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
10 февраля, суббота 15:30 Тоттенхэм 1:0 Арсенал
12 тур
18 ноября, суббота 15:30 Арсенал 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
35 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 2:0 Арсенал
11 тур
6 ноября, воскресенье 15:00 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:2 Арсенал
12 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/16 финала
23 сентября, среда 21:45 Тоттенхэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
6 тур
27 сентября, суббота 20:30 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 0:1 Арсенал
3 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
4 января, суббота 21:15 Арсенал 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
12 тур
17 ноября, суббота 16:45 Арсенал 5:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:30 Арсенал 5:2 Тоттенхэм
7 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
20 апреля, среда 22:45 Тоттенхэм 3:3 Арсенал
14 тур
20 ноября, суббота 15:45 Арсенал 2:3 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
3-й раунд,
21 сентября, вторник 22:45 Тоттенхэм 1:4 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
34 тур
14 апреля, среда 23:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
11 тур
31 октября, суббота 15:45 Арсенал 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
8 февраля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:0 Арсенал
10 тур
29 октября, среда 23:00 Арсенал 4:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
18 тур
22 декабря, суббота 15:45 Арсенал 2:1 Тоттенхэм
6 тур
15 сентября, суббота 16:30 Тоттенхэм 1:3 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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