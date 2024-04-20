Шеффилд Юнайтед - Бернли

|14 тур
|2 декабря, суббота
|18:00
|Бернли
|Шеффилд Юнайтед
|14 тур
|2 декабря, суббота
|18:00
|Бернли
|Шеффилд Юнайтед
|41 тур
|10 апреля, понедельник
|22:00
|Бернли
|2:0
|Шеффилд Юнайтед
|20 тур
|5 ноября, суббота
|15:30
|Шеффилд Юнайтед
|5:2
|Бернли
|38 тур
|23 мая, воскресенье
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Бернли
|16 тур
|29 декабря, вторник
|21:00
|Бернли
|1:0
|Шеффилд Юнайтед
|1/32 финала
|17 сентября, четверг
|19:30
|Бернли
|1:1
(5:4)п
|Шеффилд Юнайтед
|33 тур
|5 июля, воскресенье
|14:00
|Бернли
|1:1
|Шеффилд Юнайтед
|11 тур
|2 ноября, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|3:0
|Бернли
|25 тур
|1 января, суббота
|18:00
|Бернли
|4:2
|Шеффилд Юнайтед
|11 тур
|16 октября, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|3:3
|Бернли
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0