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Шеффилд Юнайтед - Бернли

20.04.2024, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 34 тур Шеффилд Юнайтед - Бернли
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
14 тур
2 декабря, суббота 18:00 Бернли Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
41 тур
10 апреля, понедельник 22:00 Бернли 2:0 Шеффилд Юнайтед
20 тур
5 ноября, суббота 15:30 Шеффилд Юнайтед 5:2 Бернли
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Шеффилд Юнайтед 1:0 Бернли
16 тур
29 декабря, вторник 21:00 Бернли 1:0 Шеффилд Юнайтед
Англия. Кубок лиги (2020/2021)
1/32 финала
17 сентября, четверг 19:30 Бернли 1:1
(5:4)п		 Шеффилд Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
33 тур
5 июля, воскресенье 14:00 Бернли 1:1 Шеффилд Юнайтед
11 тур
2 ноября, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 3:0 Бернли
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
25 тур
1 января, суббота 18:00 Бернли 4:2 Шеффилд Юнайтед
11 тур
16 октября, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 3:3 Бернли
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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