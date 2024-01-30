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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

30.01.2024, Вторник, 22:45 мск Англия. Премьер-лига, 22 тур Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
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Матч начнется в 22:45 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
1 тур
14 августа, понедельник 22:00 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
36 тур
13 мая, суббота 17:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Вулверхэмптон
18 тур
31 декабря, суббота 15:30 Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
21 тур
3 января, понедельник 20:30 Манчестер Юнайтед 0:1 Вулверхэмптон
3 тур
29 августа, воскресенье 18:30 Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед
16 тур
29 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
1 февраля, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон
2 тур
19 августа, понедельник 22:00 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
15 января, среда 22:45 Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
1/32 финала
4 января, суббота 20:31 Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
33 тур
2 апреля, вторник 21:45 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
6 тур
22 сентября, суббота 17:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон
Англия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
16 марта, суббота 22:55 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед
15 тур
10 декабря, суббота 19:00 Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
5 февраля, суббота 20:30 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
11 тур
6 ноября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
26 октября, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
29 тур
6 марта, суббота 20:30 Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед
17 тур
15 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон
Кубок Английской лиги (2009/2010)
3-й раунд,
23 сентября, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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