Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

|1 тур
|14 августа, понедельник
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|Вулверхэмптон
|1 тур
|14 августа, понедельник
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|Вулверхэмптон
|36 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Вулверхэмптон
|18 тур
|31 декабря, суббота
|15:30
|Вулверхэмптон
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|21 тур
|3 января, понедельник
|20:30
|Манчестер Юнайтед
|0:1
|Вулверхэмптон
|3 тур
|29 августа, воскресенье
|18:30
|Вулверхэмптон
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|38 тур
|23 мая, воскресенье
|18:00
|Вулверхэмптон
|1:2
|Манчестер Юнайтед
|16 тур
|29 декабря, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Вулверхэмптон
|25 тур
|1 февраля, суббота
|20:30
|Манчестер Юнайтед
|0:0
|Вулверхэмптон
|2 тур
|19 августа, понедельник
|22:00
|Вулверхэмптон
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|1/32 финала
|15 января, среда
|22:45
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Вулверхэмптон
|1/32 финала
|4 января, суббота
|20:31
|Вулверхэмптон
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|33 тур
|2 апреля, вторник
|21:45
|Вулверхэмптон
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|6 тур
|22 сентября, суббота
|17:00
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Вулверхэмптон
|1/4 финала
|16 марта, суббота
|22:55
|Вулверхэмптон
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|29 тур
|18 марта, воскресенье
|17:30
|Вулверхэмптон
|0:5
|Манчестер Юнайтед
|15 тур
|10 декабря, суббота
|19:00
|Манчестер Юнайтед
|4:1
|Вулверхэмптон
|26 тур
|5 февраля, суббота
|20:30
|Вулверхэмптон
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|11 тур
|6 ноября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Вулверхэмптон
|1/8 финала
|26 октября, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|3:2
|Вулверхэмптон
|29 тур
|6 марта, суббота
|20:30
|Вулверхэмптон
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|17 тур
|15 декабря, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Вулверхэмптон
|3-й раунд,
|23 сентября, среда
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Вулверхэмптон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0