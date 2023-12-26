Брентфорд - Вулверхэмптон

|31 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|2:0
|Брентфорд
|14 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Брентфорд
|1:1
|Вулверхэмптон
|31 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|2:0
|Брентфорд
|14 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Брентфорд
|1:1
|Вулверхэмптон
|23 тур
|22 января, суббота
|18:00
|Брентфорд
|1:2
|Вулверхэмптон
|5 тур
|18 сентября, суббота
|14:30
|Вулверхэмптон
|0:2
|Брентфорд
|26 тур
|2 января, вторник
|22:45
|Вулверхэмптон
|3:0
|Брентфорд
|5 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Брентфорд
|0:0
|Вулверхэмптон
|33 тур
|14 марта, вторник
|22:45
|Брентфорд
|1:2
|Вулверхэмптон
|9 тур
|24 сентября, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|3:1
|Брентфорд
|33 тур
|23 февраля, вторник
|22:45
|Брентфорд
|3:0
|Вулверхэмптон
|12 тур
|21 октября, среда
|21:45
|Вулверхэмптон
|0:2
|Брентфорд
|24 тур
|28 декабря, воскресенье
|18:00
|Вулверхэмптон
|2:1
|Брентфорд
|19 тур
|29 ноября, суббота
|18:00
|Брентфорд
|4:0
|Вулверхэмптон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0