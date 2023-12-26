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Брентфорд - Вулверхэмптон

26.12.2023, Вторник, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 19 тур Брентфорд - Вулверхэмптон
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
31 тур
15 апреля, суббота 17:00 Вулверхэмптон 2:0 Брентфорд
14 тур
29 октября, суббота 17:00 Брентфорд 1:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
22 января, суббота 18:00 Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон
5 тур
18 сентября, суббота 14:30 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
26 тур
2 января, вторник 22:45 Вулверхэмптон 3:0 Брентфорд
5 тур
26 августа, суббота 17:00 Брентфорд 0:0 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
33 тур
14 марта, вторник 22:45 Брентфорд 1:2 Вулверхэмптон
9 тур
24 сентября, суббота 17:00 Вулверхэмптон 3:1 Брентфорд
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
33 тур
23 февраля, вторник 22:45 Брентфорд 3:0 Вулверхэмптон
12 тур
21 октября, среда 21:45 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
24 тур
28 декабря, воскресенье 18:00 Вулверхэмптон 2:1 Брентфорд
19 тур
29 ноября, суббота 18:00 Брентфорд 4:0 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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