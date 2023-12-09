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Вулверхэмптон - Ноттингем Форест

09.12.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 16 тур Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
29 тур
1 апреля, суббота 17:00 Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон
11 тур
15 октября, суббота 17:00 Вулверхэмптон 1:0 Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги (2022/2023)
1/4 финала
11 января, среда 22:45 Ноттингем Форест 2:1
(4:3)п		 Вулверхэмптон
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/32 финала
24 августа, вторник 22:00 Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
28 тур
20 января, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:2 Ноттингем Форест
8 тур
16 сентября, суббота 17:00 Ноттингем Форест 1:2 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
40 тур
4 апреля, вторник 21:45 Вулверхэмптон 1:0 Ноттингем Форест
22 тур
17 декабря, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:2 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
45 тур
30 апреля, суббота 17:00 Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон
20 тур
11 декабря, пятница 22:45 Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
40 тур
3 апреля, пятница 17:00 Ноттингем Форест 1:2 Вулверхэмптон
18 тур
22 ноября, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:3 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
37 тур
9 марта, суббота 19:00 Ноттингем Форест 3:1 Вулверхэмптон
18 тур
24 ноября, суббота 19:00 Вулверхэмптон 1:2 Ноттингем Форест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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