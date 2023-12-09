Вулверхэмптон - Ноттингем Форест

|29 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Вулверхэмптон
|11 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Ноттингем Форест
|29 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Вулверхэмптон
|11 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Ноттингем Форест
|1/4 финала
|11 января, среда
|22:45
|Ноттингем Форест
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон
|1/32 финала
|24 августа, вторник
|22:00
|Ноттингем Форест
|0:4
|Вулверхэмптон
|28 тур
|20 января, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|0:2
|Ноттингем Форест
|8 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:2
|Вулверхэмптон
|40 тур
|4 апреля, вторник
|21:45
|Вулверхэмптон
|1:0
|Ноттингем Форест
|22 тур
|17 декабря, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|0:2
|Вулверхэмптон
|45 тур
|30 апреля, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Вулверхэмптон
|20 тур
|11 декабря, пятница
|22:45
|Вулверхэмптон
|1:1
|Ноттингем Форест
|40 тур
|3 апреля, пятница
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:2
|Вулверхэмптон
|18 тур
|22 ноября, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|0:3
|Ноттингем Форест
|37 тур
|9 марта, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|3:1
|Вулверхэмптон
|18 тур
|24 ноября, суббота
|19:00
|Вулверхэмптон
|1:2
|Ноттингем Форест
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0