Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон

|1/32 финала
|9 января, воскресенье
|17:00
|Вулверхэмптон
|3:0
|Шеффилд Юнайтед
|1/32 финала
|9 января, воскресенье
|17:00
|Вулверхэмптон
|3:0
|Шеффилд Юнайтед
|32 тур
|17 апреля, суббота
|22:15
|Вулверхэмптон
|1:0
|Шеффилд Юнайтед
|1 тур
|14 сентября, понедельник
|20:00
|Шеффилд Юнайтед
|0:2
|Вулверхэмптон
|34 тур
|8 июля, среда
|20:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Вулверхэмптон
|14 тур
|1 декабря, воскресенье
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:1
|Шеффилд Юнайтед
|30 тур
|3 февраля, суббота
|20:30
|Вулверхэмптон
|3:0
|Шеффилд Юнайтед
|10 тур
|27 сентября, среда
|21:45
|Шеффилд Юнайтед
|2:0
|Вулверхэмптон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0