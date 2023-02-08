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Расписание матчей
Франция. Кубок
Париж - Анси
Париж - Анси: обзор матча 08 февраля 2023
Париж
08.02.2023, среда, 20:15
Франция. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Анси
90+2'
K. Boutaïb
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Париж - Анси
Пенальти не реализован!
С. Шергуи
ГОЛ!
Ф. Анен
5:1
ГОЛ!
Y. Koré
4:1
Пенальти не реализован!
C. Mandouki
ГОЛ!
L. Phiri
3:1
Пенальти не реализован!
И. Кеббаль
ГОЛ!
К. Муанга
2:1
ГОЛ!
W. Caddy
2:0
ГОЛ!
K. Boutaïb
1:0
ГОЛ! 1:0!
K. Boutaïb
90'
+2
Замена
И. Кеббаль
️️️️
М. Шахири
77'
Замена
K. Boutaïb
️️️️
П. Ласн
77'
Замена
L. Phiri
️️️️
Х. Иглесиас
62'
Замена
J. Lopez
️️️️
A. Gory
61'
Замена
C. Mandouki
️️️️
С. Саного Жуниор
18'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Париж - Анси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
4 : 3
18.10.2026
Ренн
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
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