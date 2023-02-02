Ювентус - Лацио

|15 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|3:0
|Лацио
|37 тур
|16 мая, понедельник
|21:45
|Ювентус
|2:2
|Лацио
|13 тур
|20 ноября, суббота
|20:00
|Лацио
|0:2
|Ювентус
|34 тур
|20 июля, понедельник
|22:45
|Ювентус
|2:1
|Лацио
|15 тур
|7 декабря, суббота
|22:45
|Лацио
|3:1
|Ювентус
|21 тур
|27 января, воскресенье
|22:30
|Лацио
|1:2
|Ювентус
|2 тур
|25 августа, суббота
|19:00
|Ювентус
|2:0
|Лацио
|21 тур
|22 января, воскресенье
|14:30
|Ювентус
|2:0
|Лацио
|2 тур
|27 августа, суббота
|19:00
|Лацио
|0:1
|Ювентус
|32 тур
|15 апреля, понедельник
|22:45
|Лацио
|0:2
|Ювентус
|13 тур
|17 ноября, суббота
|21:00
|Ювентус
|0:0
|Лацио
|35 тур
|2 мая, понедельник
|22:45
|Лацио
|0:1
|Ювентус
|16 тур
|12 декабря, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|2:1
|Лацио
|22 тур
|31 января, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|1:1
|Лацио
|3 тур
|12 сентября, суббота
|22:45
|Лацио
|0:2
|Ювентус
|38 тур
|31 мая, воскресенье
|17:00
|Ювентус
|2:0
|Лацио
|19 тур
|18 января, воскресенье
|22:30
|Лацио
|1:1
|Ювентус