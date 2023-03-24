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Болгария - Черногория

24.03.2023, Пятница, 20:00 мск Отбор ЧЕ-2024, 1 тур Болгария - Черногория
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Матч начнется в 20:00 мск
П1
2.7
Х
3.05
П2
2.8
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Матч начнется в 20:00 мск
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа A
7 тур
11 октября, пятница 21:45 Черногория 0:0 Болгария
1 тур
22 марта, пятница 20:00 Болгария 1:1 Черногория
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа G
7 тур
4 июня, суббота 22:30 Черногория 1:1 Болгария
2 тур
7 сентября, вторник 21:30 Болгария 0:1 Черногория
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 8
8 тур
5 сентября, суббота 21:30 Болгария 4:1 Черногория
1 тур
6 сентября, суббота 22:00 Черногория 2:2 Болгария
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Литва 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Черногория 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Венгрия 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Сербия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Болгария 0 0 0 0 0:0 0 0
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