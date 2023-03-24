Болгария - Черногория

|7 тур
|11 октября, пятница
|21:45
|Черногория
|0:0
|Болгария
|1 тур
|22 марта, пятница
|20:00
|Болгария
|1:1
|Черногория
|7 тур
|11 октября, пятница
|21:45
|Черногория
|0:0
|Болгария
|1 тур
|22 марта, пятница
|20:00
|Болгария
|1:1
|Черногория
|7 тур
|4 июня, суббота
|22:30
|Черногория
|1:1
|Болгария
|2 тур
|7 сентября, вторник
|21:30
|Болгария
|0:1
|Черногория
|8 тур
|5 сентября, суббота
|21:30
|Болгария
|4:1
|Черногория
|1 тур
|6 сентября, суббота
|22:00
|Черногория
|2:2
|Болгария
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0