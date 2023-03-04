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Бохум - Шальке-04

04.03.2023, Суббота, 17:30 мск Германия. Бундеслига, 23 тур Бохум - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2022/2023)
6 тур
10 сентября, суббота 19:30 Шальке-04 3:1 Бохум
Товарищеские матчи 2014

5 августа, вторник 21:00 Бохум 1:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
19 тур
23 января, суббота 17:30 Бохум 2:2 Шальке-04
2 тур
16 августа, воскресенье 19:30 Шальке-04 3:0 Бохум
Германия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
22 сентября, вторник 22:30 Бохум 0:3 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
20 тур
14 февраля, суббота 17:30 Бохум 2:1 Шальке-04
3 тур
30 августа, суббота 17:30 Шальке-04 1:0 Бохум
Германия. Бундеслига (2007/2008)
32 тур
6 мая, вторник 22:00 Бохум 0:3 Шальке-04
15 тур
1 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 1:0 Бохум
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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