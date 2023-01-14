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Эвертон - Саутгемптон

14.01.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 20 тур Эвертон - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
9 тур
1 октября, суббота 17:00 Саутгемптон 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
26 тур
19 февраля, суббота 18:00 Саутгемптон 2:0 Эвертон
1 тур
14 августа, суббота 17:00 Эвертон 3:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
1 марта, понедельник 23:00 Эвертон 1:0 Саутгемптон
6 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Саутгемптон 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
34 тур
9 июля, четверг 20:00 Эвертон 1:1 Саутгемптон
12 тур
9 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
19 января, суббота 18:00 Саутгемптон 2:1 Эвертон
2 тур
18 августа, суббота 17:00 Эвертон 2:1 Саутгемптон
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/16 финала
2 октября, вторник 21:45 Эвертон 1:1
(3:4)п		 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
37 тур
5 мая, суббота 19:30 Эвертон 1:1 Саутгемптон
13 тур
26 ноября, воскресенье 16:30 Саутгемптон 4:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
2 января, понедельник 18:00 Эвертон 3:0 Саутгемптон
13 тур
27 ноября, воскресенье 19:30 Саутгемптон 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
34 тур
16 апреля, суббота 17:00 Эвертон 1:1 Саутгемптон
2 тур
15 августа, суббота 14:45 Саутгемптон 0:3 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
31 тур
4 апреля, суббота 17:00 Эвертон 1:0 Саутгемптон
17 тур
20 декабря, суббота 18:00 Саутгемптон 3:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
36 тур
26 апреля, суббота 15:45 Саутгемптон 2:0 Эвертон
19 тур
29 декабря, воскресенье 17:30 Эвертон 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
21 января, понедельник 23:59 Саутгемптон 0:0 Эвертон
6 тур
29 сентября, суббота 18:00 Эвертон 3:1 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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