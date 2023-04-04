Лидс - Ноттингем Форест

|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|31 тур
|8 февраля, суббота
|20:30
|Ноттингем Форест
|2:0
|Лидс
|2 тур
|10 августа, суббота
|14:30
|Лидс
|1:1
|Ноттингем Форест
|26 тур
|1 января, вторник
|18:00
|Ноттингем Форест
|4:2
|Лидс
|15 тур
|27 октября, суббота
|19:30
|Лидс
|1:1
|Ноттингем Форест
|26 тур
|1 января, понедельник
|18:00
|Лидс
|0:0
|Ноттингем Форест
|5 тур
|26 августа, суббота
|19:30
|Ноттингем Форест
|0:2
|Лидс
|28 тур
|25 января, среда
|22:45
|Лидс
|2:0
|Ноттингем Форест
|5 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|3:1
|Лидс
|30 тур
|6 февраля, суббота
|18:00
|Лидс
|0:1
|Ноттингем Форест
|23 тур
|27 декабря, воскресенье
|19:30
|Ноттингем Форест
|1:1
|Лидс
|37 тур
|14 марта, суббота
|18:00
|Лидс
|0:0
|Ноттингем Форест
|22 тур
|20 декабря, суббота
|20:15
|Ноттингем Форест
|1:1
|Лидс
|44 тур
|21 апреля, понедельник
|20:15
|Лидс
|0:2
|Ноттингем Форест
|23 тур
|29 декабря, воскресенье
|19:00
|Ноттингем Форест
|2:1
|Лидс
|24 тур
|26 декабря, среда
|16:15
|Ноттингем Форест
|4:2
|Лидс
|7 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Лидс
|2:1
|Ноттингем Форест
|38 тур
|20 марта, вторник
|23:45
|Лидс
|3:7
|Ноттингем Форест
|19 тур
|29 ноября, вторник
|22:45
|Ноттингем Форест
|0:4
|Лидс
|39 тур
|2 апреля, суббота
|15:45
|Лидс
|4:1
|Ноттингем Форест
|2 тур
|15 августа, воскресенье
|16:15
|Ноттингем Форест
|1:1
|Лидс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|37
|28
|5
|4
|94:32
|+62
|89
|2.
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83:43
|+40
|81
|3.
|Манчестер Юн
|37
|22
|6
|9
|56:42
|+14
|72
|4.
|Ньюкасл
|37
|19
|13
|5
|67:32
|+35
|70
|5.
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71:43
|+28
|66
|6.
|Брайтон
|37
|18
|8
|11
|71:51
|+20
|62
|7.
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49:45
|+4
|58
|8.
|Тоттенхэм
|37
|17
|6
|14
|66:62
|+4
|57
|9.
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57:46
|+11
|56
|10.
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54:51
|+3
|52
|11.
|Кристал Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39:48
|-9
|44
|12.
|Челси
|37
|11
|10
|16
|37:46
|-9
|43
|13.
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31:53
|-22
|41
|14.
|Вест Хэм
|37
|11
|7
|19
|41:53
|-12
|40
|15.
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37:70
|-33
|39
|16.
|Ноттингем Форест
|37
|9
|10
|18
|37:67
|-30
|37
|17.
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33:57
|-24
|33
|18.
|Лестер
|37
|8
|7
|22
|49:67
|-18
|31
|19.
|Лидс
|37
|7
|10
|20
|47:74
|-27
|31
|20.
|Саутгемптон
|37
|6
|6
|25
|32:69
|-37
|24