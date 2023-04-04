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Лидс - Ноттингем Форест

04.04.2023, Вторник, 21:45 мск Лидс, стадион Элланд Роад Англия. Премьер-лига, 7 тур Лидс - Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
22 тур
5 февраля, воскресенье 17:00 Ноттингем Форест 1:0 Лидс
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
31 тур
8 февраля, суббота 20:30 Ноттингем Форест 2:0 Лидс
2 тур
10 августа, суббота 14:30 Лидс 1:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
26 тур
1 января, вторник 18:00 Ноттингем Форест 4:2 Лидс
15 тур
27 октября, суббота 19:30 Лидс 1:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
26 тур
1 января, понедельник 18:00 Лидс 0:0 Ноттингем Форест
5 тур
26 августа, суббота 19:30 Ноттингем Форест 0:2 Лидс
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
28 тур
25 января, среда 22:45 Лидс 2:0 Ноттингем Форест
5 тур
27 августа, суббота 17:00 Ноттингем Форест 3:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
30 тур
6 февраля, суббота 18:00 Лидс 0:1 Ноттингем Форест
23 тур
27 декабря, воскресенье 19:30 Ноттингем Форест 1:1 Лидс
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
37 тур
14 марта, суббота 18:00 Лидс 0:0 Ноттингем Форест
22 тур
20 декабря, суббота 20:15 Ноттингем Форест 1:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
44 тур
21 апреля, понедельник 20:15 Лидс 0:2 Ноттингем Форест
23 тур
29 декабря, воскресенье 19:00 Ноттингем Форест 2:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
24 тур
26 декабря, среда 16:15 Ноттингем Форест 4:2 Лидс
7 тур
22 сентября, суббота 18:00 Лидс 2:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
38 тур
20 марта, вторник 23:45 Лидс 3:7 Ноттингем Форест
19 тур
29 ноября, вторник 22:45 Ноттингем Форест 0:4 Лидс
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
39 тур
2 апреля, суббота 15:45 Лидс 4:1 Ноттингем Форест
2 тур
15 августа, воскресенье 16:15 Ноттингем Форест 1:1 Лидс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 37 28 5 4 94:32 +62 89
2. Арсенал 37 25 6 6 83:43 +40 81
3. Манчестер Юн 37 22 6 9 56:42 +14 72
4. Ньюкасл 37 19 13 5 67:32 +35 70
5. Ливерпуль 37 19 9 9 71:43 +28 66
6. Брайтон 37 18 8 11 71:51 +20 62
7. Астон Вилла 37 17 7 13 49:45 +4 58
8. Тоттенхэм 37 17 6 14 66:62 +4 57
9. Брентфорд 37 14 14 9 57:46 +11 56
10. Фулхэм 37 15 7 15 54:51 +3 52
11. Кристал Пэлас 37 11 11 15 39:48 -9 44
12. Челси 37 11 10 16 37:46 -9 43
13. Вулверхэмптон 37 11 8 18 31:53 -22 41
14. Вест Хэм 37 11 7 19 41:53 -12 40
15. Борнмут 37 11 6 20 37:70 -33 39
16. Ноттингем Форест 37 9 10 18 37:67 -30 37
17. Эвертон 37 7 12 18 33:57 -24 33
18. Лестер 37 8 7 22 49:67 -18 31
19. Лидс 37 7 10 20 47:74 -27 31
20. Саутгемптон 37 6 6 25 32:69 -37 24
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