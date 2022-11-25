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ЧМ по футболу 2022
Бельгия - Канада
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Материалы
25 ноября 2022
13:45
«Россия выходила обкаканая против Бельгии последние десять лет». Гурцкая похвалил Канаду за матч ЧМ-2022
22
24 ноября 2022
22:20
Фото
Хабиб посетил матч ЧМ-2022 Бельгия – Канада
18:55
Де Брюйне и Алдервейрелд прокомментировали свой конфликт в матче с Канадой
16:15
Фото
Де Брюйне и Алдервейрелд поругались после гола Бельгии в ворота Канады
1
08:24
Текст
Есть вопросы к арбитру матча Бельгии и Канады? Он давно чудит – однажды закончил игру на 85-й минуте
6
05:32
Тренер сборной Бельгии Мартинес оценил победу над Канадой на ЧМ-2022
2
04:33
Фото
Глава МИД Бельгии пришла на матч ЧМ-2022 с повязкой One Love. Ранее также поступила немецкий министр
7
02:49
Сборная Канады повторила антирекорд ЧМ
3
01:46
Де Брюйне: «Не понимаю, почему меня признали лучшим игроком матча Бельгия – Канада»
00:08
Есть вопросы к арбитру матча Бельгии и Канады? Он давно чудит – однажды закончил игру на 85-й минуте
Бельгия - Канада
23.11.2022, Среда, 22:00 мск
Эр-Райян, стадион
Ахмад бин Али
Трансляция:
Матч ТВ
Чемпионат мира, 1 тур
Бельгия
-
Канада
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Таблица
Комментарии (1)
Группа F
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Марокко
3
2
1
0
4:1
+3
7
2.
Хорватия
3
1
2
0
4:1
+3
5
3.
Бельгия
3
1
1
1
1:2
-1
4
4.
Канада
3
0
0
3
2:7
-5
0
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Рейтинг:
+1455
Mariner
23 ноября 2022, 22:52
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Какада удивляет...
1
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