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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Мактаарал
Кызыл-Жар - Мактаарал: обзор матча 27 апреля 2022
Кызыл-Жар
27.04.2022, среда, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Мактаарал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кызыл-Жар - Мактаарал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Мактаарал
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Окжетпес
1 : 1
29.10.2023
Мактаарал
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Мактаарал
2 : 1
21.10.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Мактаарал
1 : 1
05.10.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 0
01.10.2023
Мактаарал
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
1 : 0
27.09.2023
Мактаарал
Информация о матче
Стадион:
Карасай
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