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Канзаc Сити - Реал Солт-Лейк

28.11.2021, Воскресенье, 23:00 мск Канзас-Сити, стадион Спортинг Парк США. МЛС, 1/4 финала Канзаc Сити - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2021
46 тур
8 ноября, понедельник 02:00 Канзаc Сити 0:1 Реал Солт-Лейк
3 тур
1 мая, суббота 21:00 Реал Солт-Лейк 3:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2020, группа e

9 ноября, понедельник 02:30 Реал Солт-Лейк 0:2 Канзаc Сити

22 июля, среда 16:00 Реал Солт-Лейк 0:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2019

11 августа, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:2 Реал Солт-Лейк

30 июня, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2018
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 11 ноября, воскресенье 23:00 Канзаc Сити 4:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2018
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 5 ноября, понедельник 06:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2018

1 октября, понедельник 00:01 Канзаc Сити 1:1 Реал Солт-Лейк

5 июля, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 4:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2017

22 октября, воскресенье 23:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Канзаc Сити

23 июля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Канзаc Сити

30 апреля, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 3:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2016

17 октября, понедельник 00:00 Реал Солт-Лейк 0:0 Канзаc Сити

22 мая, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:3 Реал Солт-Лейк

3 апреля, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2015

25 июля, суббота 06:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Канзаc Сити

22 июня, понедельник 05:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Канзаc Сити

12 апреля, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2014

6 апреля, воскресенье 04:30 Канзаc Сити 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013
Плей-офф, Финал
8 декабря, воскресенье 01:00 Канзаc Сити 1:1
(7:6)п		 Реал Солт-Лейк

21 июля, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 апреля, воскресенье 00:00 Канзаc Сити 1:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

18 сентября, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Канзаc Сити

4 августа, четверг 00:00 Канзаc Сити 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2010

8 августа, воскресенье 00:00 Канзаc Сити 1:1 Реал Солт-Лейк

30 мая, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 4:1 Канзаc Сити
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