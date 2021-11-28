Канзаc Сити - Реал Солт-Лейк

|46 тур
|8 ноября, понедельник
|02:00
|Канзаc Сити
|0:1
|Реал Солт-Лейк
|3 тур
|1 мая, суббота
|21:00
|Реал Солт-Лейк
|3:1
|Канзаc Сити
|46 тур
|8 ноября, понедельник
|02:00
|Канзаc Сити
|0:1
|Реал Солт-Лейк
|3 тур
|1 мая, суббота
|21:00
|Реал Солт-Лейк
|3:1
|Канзаc Сити
|
|9 ноября, понедельник
|02:30
|Реал Солт-Лейк
|0:2
|Канзаc Сити
|
|22 июля, среда
|16:00
|Реал Солт-Лейк
|0:2
|Канзаc Сити
|
|11 августа, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|
|30 июня, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|2:0
|Канзаc Сити
|Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч
|11 ноября, воскресенье
|23:00
|Канзаc Сити
|4:2
|Реал Солт-Лейк
|Плей-офф, 1/4 финала
первый матч
|5 ноября, понедельник
|06:00
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|Канзаc Сити
|
|1 октября, понедельник
|00:01
|Канзаc Сити
|1:1
|Реал Солт-Лейк
|
|5 июля, четверг
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|4:2
|Канзаc Сити
|
|22 октября, воскресенье
|23:00
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Канзаc Сити
|
|23 июля, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|Канзаc Сити
|
|30 апреля, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|3:0
|Реал Солт-Лейк
|
|17 октября, понедельник
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|Канзаc Сити
|
|22 мая, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|1:3
|Реал Солт-Лейк
|
|3 апреля, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|
|25 июля, суббота
|06:00
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Канзаc Сити
|
|22 июня, понедельник
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Канзаc Сити
|
|12 апреля, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|0:0
|Реал Солт-Лейк
|
|6 апреля, воскресенье
|04:30
|Канзаc Сити
|0:0
|Реал Солт-Лейк
|Плей-офф, Финал
|8 декабря, воскресенье
|01:00
|Канзаc Сити
|1:1
(7:6)п
|Реал Солт-Лейк
|
|21 июля, воскресенье
|06:00
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|Канзаc Сити
|Регулярный чемпионат,
|15 апреля, воскресенье
|00:00
|Канзаc Сити
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|
|18 сентября, воскресенье
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|Канзаc Сити
|
|4 августа, четверг
|00:00
|Канзаc Сити
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|
|8 августа, воскресенье
|00:00
|Канзаc Сити
|1:1
|Реал Солт-Лейк
|
|30 мая, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|4:1
|Канзаc Сити