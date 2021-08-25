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Зенит-Ижевск - Металлург Л

25.08.2021, Среда, 16:00 мск Россия. Кубок, 1 тур Зенит-Ижевск - Металлург Л
Группа 10 И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 2 2 0 0 6:0 +6 6
2. Металлург Лп 2 1 0 1 2:3 -1 3
3. Зенит Иж 2 0 0 2 1:6 -5 0
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