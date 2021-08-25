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Динамо - Оренбург

25.08.2021, Среда, 18:00 мск Россия. Кубок, 1 тур Динамо - Оренбург
Группа 11 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 2 2 0 0 9:0 +9 6
2. Оренбург 2 1 0 1 3:4 -1 3
3. Динамо Ст 2 0 0 2 1:9 -8 0
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