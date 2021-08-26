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Витесс - Андерлехт

26.08.2021, Четверг, 20:00 мск Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Витесс - Андерлехт
Первый матч: 3 - 3
Лига конференций (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 19 августа, четверг 21:00 Андерлехт 3:3 Витесс
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