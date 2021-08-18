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Селтик - АЗ Алкмаар

18.08.2021, Среда, 21:45 мск Глазго, стадион Селтик Парк Лига Европы, 4 раунд , первый матч Селтик - АЗ Алкмаар
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