Торпедо - СКА-Хабаровск

|27 тур
|27 февраля, суббота
|16:00
|Торпедо
|0:0
|СКА-Хабаровск
|7 тур
|5 сентября, суббота
|08:00
|СКА-Хабаровск
|2:4
|Торпедо
|27 тур
|27 февраля, суббота
|16:00
|Торпедо
|0:0
|СКА-Хабаровск
|7 тур
|5 сентября, суббота
|08:00
|СКА-Хабаровск
|2:4
|Торпедо
|21 тур
|3 ноября, воскресенье
|19:30
|Торпедо
|2:1
|СКА-Хабаровск
|3 тур
|20 июля, суббота
|11:00
|СКА-Хабаровск
|0:1
|Торпедо
|
|21 января, среда
|19:00
|Торпедо
|1:1
|СКА-Хабаровск
|Групповой этап, 2 тур
|14 февраля, пятница
|13:00
|Торпедо
|1:0
|СКА-Хабаровск
|21 тур
|27 октября, воскресенье
|14:00
|Торпедо
|1:0
|СКА-Хабаровск
|3 тур
|18 июля, четверг
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Торпедо
|25 тур
|10 мая, пятница
|12:00
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Торпедо
|9 тур
|28 августа, вторник
|20:00
|Торпедо
|0:0
|СКА-Хабаровск
|Второй этап, 32 тур
|6 октября, четверг
|19:00
|Торпедо
|2:1
|СКА-Хабаровск
|Второй этап, 12 тур
|27 мая, пятница
|11:00
|СКА-Хабаровск
|0:1
|Торпедо
|32 тур
|8 сентября, понедельник
|18:30
|Торпедо
|2:1
|СКА-Хабаровск
|12 тур
|18 мая, воскресенье
|12:00
|СКА-Хабаровск
|4:0
|Торпедо