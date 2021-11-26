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Нижний Новгород (мол) - Кр. Советов (мол)

26.11.2021, Пятница, 13:00 мск Россия. М-лига, 17 тур Нижний Новгород (мол) - Кр. Советов (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
2 тур
27 июля, вторник 14:00 Кр. Советов (мол) 0:2 Нижний Новгород (мол)
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