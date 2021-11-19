Локомотив (мол) - Ростов (мол)

|8 тур
|10 сентября, пятница
|16:30
|Ростов (мол)
|0:1
|Локомотив (мол)
|8 тур
|10 сентября, пятница
|16:30
|Ростов (мол)
|0:1
|Локомотив (мол)
|8 тур
|19 мая, среда
|14:00
|Ростов (мол)
|1:0
|Локомотив (мол)
|3 тур
|14 апреля, среда
|13:00
|Локомотив (мол)
|2:0
|Ростов (мол)
|22 тур
|14 марта, суббота
|12:00
|Ростов (мол)
|0:5
|Локомотив (мол)
|8 тур
|31 августа, суббота
|10:30
|Локомотив (мол)
|2:3
|Ростов (мол)
|25 тур
|23 апреля, вторник
|12:00
|Ростов (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|11 тур
|19 октября, пятница
|12:00
|Локомотив (мол)
|1:3
|Ростов (мол)
|25 тур
|8 апреля, воскресенье
|11:00
|Локомотив (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|11 тур
|23 сентября, суббота
|16:00
|Ростов (мол)
|1:1
|Локомотив (мол)
|22 тур
|8 апреля, суббота
|15:00
|Локомотив (мол)
|4:0
|Ростов (мол)
|8 тур
|23 сентября, пятница
|14:00
|Ростов (мол)
|0:4
|Локомотив (мол)
|27 тур
|6 мая, пятница
|12:00
|Ростов (мол)
|1:2
|Локомотив (мол)
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|14:30
|Локомотив (мол)
|4:3
|Ростов (мол)
|18 тур
|7 марта, суббота
|15:30
|Ростов (мол)
|0:0
|Локомотив (мол)
|3 тур
|13 августа, среда
|13:30
|Локомотив (мол)
|4:3
|Ростов (мол)
|29 тур
|10 мая, суббота
|15:00
|Ростов (мол)
|2:2
|Локомотив (мол)
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|13:00
|Локомотив (мол)
|3:2
|Ростов (мол)
|26 тур
|26 апреля, пятница
|14:00
|Локомотив (мол)
|1:4
|Ростов (мол)
|12 тур
|20 октября, суббота
|15:30
|Ростов (мол)
|1:0
|Локомотив (мол)
|18 тур
|30 июля, суббота
|18:00
|Ростов (мол)
|0:1
|Локомотив (мол)
|3 тур
|1 апреля, пятница
|14:00
|Локомотив (мол)
|2:0
|Ростов (мол)
|29 тур
|19 ноября, пятница
|14:00
|Ростов (мол)
|1:0
|Локомотив (мол)
|15 тур
|31 июля, суббота
|19:00
|Локомотив (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|16 тур
|1 августа, суббота
|19:00
|Локомотив (мол)
|3:0
|Ростов (мол)
|2 тур
|21 марта, суббота
|15:00
|Ростов (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)