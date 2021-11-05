Локомотив (мол) - Арсенал Т (мол)

|3 тур
|30 июля, пятница
|13:00
|Арсенал Т (мол)
|1:2
|Локомотив (мол)
|3 тур
|30 июля, пятница
|13:00
|Арсенал Т (мол)
|1:2
|Локомотив (мол)
|19 тур
|5 декабря, четверг
|12:00
|Арсенал Т (мол)
|2:3
|Локомотив (мол)
|12 тур
|5 октября, суббота
|12:00
|Локомотив (мол)
|0:0
|Арсенал Т (мол)
|27 тур
|3 мая, пятница
|13:00
|Арсенал Т (мол)
|2:2
|Локомотив (мол)
|13 тур
|2 ноября, пятница
|16:00
|Локомотив (мол)
|2:0
|Арсенал Т (мол)
|30 тур
|23 марта, пятница
|12:00
|Арсенал Т (мол)
|1:2
|Локомотив (мол)
|1 тур
|17 июля, понедельник
|12:00
|Локомотив (мол)
|1:1
|Арсенал Т (мол)
|23 тур
|15 апреля, суббота
|14:00
|Арсенал Т (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|9 тур
|30 сентября, пятница
|13:00
|Локомотив (мол)
|3:1
|Арсенал Т (мол)
|19 тур
|13 марта, пятница
|13:00
|Локомотив (мол)
|1:4
|Арсенал Т (мол)
|2 тур
|9 августа, суббота
|19:00
|Арсенал Т (мол)
|1:5
|Локомотив (мол)