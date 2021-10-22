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Кр. Советов (мол) - Строгино (мол)

22.10.2021, Пятница, 12:00 мск Россия. М-лига, 13 тур Кр. Советов (мол) - Строгино (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
8 тур
10 сентября, пятница 13:00 Строгино (мол) 0:1 Кр. Советов (мол)
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