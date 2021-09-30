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Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)

30.09.2021, Четверг, 12:00 мск Россия. М-лига, 11 тур Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
Россия. М-лига (2021/2022)
5 тур
13 августа, пятница 10:00 Кр. Советов (мол) 4:2 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
21 тур
7 марта, суббота 13:00 Рубин (мол) 1:3 Кр. Советов (мол)
15 тур
3 ноября, воскресенье 10:00 Кр. Советов (мол) 3:2 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
23 тур
11 апреля, четверг 12:00 Кр. Советов (мол) 4:0 Рубин (мол)
9 тур
30 сентября, воскресенье 12:00 Рубин (мол) 0:2 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
24 тур
22 апреля, суббота 13:00 Кр. Советов (мол) 1:0 Рубин (мол)
10 тур
14 октября, пятница 15:00 Рубин (мол) 4:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
29 тур
14 мая, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 0:2 Рубин (мол)
15 тур
7 ноября, суббота 14:00 Рубин (мол) 1:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
29 тур
9 мая, пятница 14:00 Кр. Советов (мол) 1:0 Рубин (мол)
6 тур
24 августа, суббота 15:00 Рубин (мол) 0:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
29 тур
18 мая, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 1:0 Рубин (мол)
15 тур
10 ноября, суббота 14:00 Рубин (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
22 тур
27 августа, суббота 18:00 Рубин (мол) 2:0 Кр. Советов (мол)
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 2:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
26 тур
28 октября, четверг 13:30 Кр. Советов (мол) 0:1 Рубин (мол)
12 тур
8 июля, четверг 15:00 Рубин (мол) 2:2 Кр. Советов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
27 тур
29 октября, четверг 14:00 Рубин (мол) 1:0 Кр. Советов (мол)
13 тур
10 июля, пятница 15:00 Кр. Советов (мол) 0:0 Рубин (мол)
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