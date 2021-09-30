Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)

|5 тур
|13 августа, пятница
|10:00
|Кр. Советов (мол)
|4:2
|Рубин (мол)
|5 тур
|13 августа, пятница
|10:00
|Кр. Советов (мол)
|4:2
|Рубин (мол)
|21 тур
|7 марта, суббота
|13:00
|Рубин (мол)
|1:3
|Кр. Советов (мол)
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|10:00
|Кр. Советов (мол)
|3:2
|Рубин (мол)
|23 тур
|11 апреля, четверг
|12:00
|Кр. Советов (мол)
|4:0
|Рубин (мол)
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|12:00
|Рубин (мол)
|0:2
|Кр. Советов (мол)
|24 тур
|22 апреля, суббота
|13:00
|Кр. Советов (мол)
|1:0
|Рубин (мол)
|10 тур
|14 октября, пятница
|15:00
|Рубин (мол)
|4:1
|Кр. Советов (мол)
|29 тур
|14 мая, суббота
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|0:2
|Рубин (мол)
|15 тур
|7 ноября, суббота
|14:00
|Рубин (мол)
|1:0
|Кр. Советов (мол)
|29 тур
|9 мая, пятница
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|1:0
|Рубин (мол)
|6 тур
|24 августа, суббота
|15:00
|Рубин (мол)
|0:1
|Кр. Советов (мол)
|29 тур
|18 мая, суббота
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|1:0
|Рубин (мол)
|15 тур
|10 ноября, суббота
|14:00
|Рубин (мол)
|3:1
|Кр. Советов (мол)
|22 тур
|27 августа, суббота
|18:00
|Рубин (мол)
|2:0
|Кр. Советов (мол)
|7 тур
|30 апреля, суббота
|14:00
|Кр. Советов (мол)
|2:0
|Рубин (мол)
|26 тур
|28 октября, четверг
|13:30
|Кр. Советов (мол)
|0:1
|Рубин (мол)
|12 тур
|8 июля, четверг
|15:00
|Рубин (мол)
|2:2
|Кр. Советов (мол)
|27 тур
|29 октября, четверг
|14:00
|Рубин (мол)
|1:0
|Кр. Советов (мол)
|13 тур
|10 июля, пятница
|15:00
|Кр. Советов (мол)
|0:0
|Рубин (мол)