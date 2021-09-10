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Ростов (мол) - Локомотив (мол)

10.09.2021, Пятница, 16:30 мск Россия. М-лига, 8 тур Ростов (мол) - Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 1
8 тур
19 мая, среда 14:00 Ростов (мол) 1:0 Локомотив (мол)
3 тур
14 апреля, среда 13:00 Локомотив (мол) 2:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
22 тур
14 марта, суббота 12:00 Ростов (мол) 0:5 Локомотив (мол)
8 тур
31 августа, суббота 10:30 Локомотив (мол) 2:3 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
25 тур
23 апреля, вторник 12:00 Ростов (мол) 0:2 Локомотив (мол)
11 тур
19 октября, пятница 12:00 Локомотив (мол) 1:3 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
25 тур
8 апреля, воскресенье 11:00 Локомотив (мол) 2:1 Ростов (мол)
11 тур
23 сентября, суббота 16:00 Ростов (мол) 1:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
22 тур
8 апреля, суббота 15:00 Локомотив (мол) 4:0 Ростов (мол)
8 тур
23 сентября, пятница 14:00 Ростов (мол) 0:4 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
27 тур
6 мая, пятница 12:00 Ростов (мол) 1:2 Локомотив (мол)
13 тур
25 октября, воскресенье 14:30 Локомотив (мол) 4:3 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
18 тур
7 марта, суббота 15:30 Ростов (мол) 0:0 Локомотив (мол)
3 тур
13 августа, среда 13:30 Локомотив (мол) 4:3 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
29 тур
10 мая, суббота 15:00 Ростов (мол) 2:2 Локомотив (мол)
6 тур
25 августа, воскресенье 13:00 Локомотив (мол) 3:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
26 тур
26 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 1:4 Ростов (мол)
12 тур
20 октября, суббота 15:30 Ростов (мол) 1:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
18 тур
30 июля, суббота 18:00 Ростов (мол) 0:1 Локомотив (мол)
3 тур
1 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 2:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
29 тур
19 ноября, пятница 14:00 Ростов (мол) 1:0 Локомотив (мол)
15 тур
31 июля, суббота 19:00 Локомотив (мол) 1:2 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
16 тур
1 августа, суббота 19:00 Локомотив (мол) 3:0 Ростов (мол)
2 тур
21 марта, суббота 15:00 Ростов (мол) 0:2 Локомотив (мол)
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