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Арсенал Т (мол) - Краснодар (мол)

27.08.2021, Пятница, 12:00 мск Россия. М-лига, 7 тур Арсенал Т (мол) - Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа A
15 тур
23 февраля, вторник 13:00 Краснодар (мол) 3:1 Арсенал Т (мол)
5 тур
3 октября, суббота 13:00 Арсенал Т (мол) 1:4 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
17 тур
24 ноября, воскресенье 10:30 Арсенал Т (мол) 1:1 Краснодар (мол)
11 тур
29 сентября, воскресенье 11:00 Краснодар (мол) 0:4 Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
29 тур
19 мая, воскресенье 11:30 Арсенал Т (мол) 1:0 Краснодар (мол)
15 тур
25 ноября, воскресенье 12:00 Краснодар (мол) 5:0 Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
26 тур
14 апреля, суббота 12:00 Краснодар (мол) 3:1 Арсенал Т (мол)
12 тур
1 октября, воскресенье 11:00 Арсенал Т (мол) 2:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
24 тур
23 апреля, воскресенье 12:00 Краснодар (мол) 1:2 Арсенал Т (мол)
10 тур
16 октября, воскресенье 13:00 Арсенал Т (мол) 3:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
26 тур
3 мая, воскресенье 14:00 Арсенал Т (мол) 4:0 Краснодар (мол)
9 тур
27 сентября, суббота 14:00 Краснодар (мол) 0:3 Арсенал Т (мол)
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