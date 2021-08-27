Арсенал Т (мол) - Краснодар (мол)

|15 тур
|23 февраля, вторник
|13:00
|Краснодар (мол)
|3:1
|Арсенал Т (мол)
|5 тур
|3 октября, суббота
|13:00
|Арсенал Т (мол)
|1:4
|Краснодар (мол)
|15 тур
|23 февраля, вторник
|13:00
|Краснодар (мол)
|3:1
|Арсенал Т (мол)
|5 тур
|3 октября, суббота
|13:00
|Арсенал Т (мол)
|1:4
|Краснодар (мол)
|17 тур
|24 ноября, воскресенье
|10:30
|Арсенал Т (мол)
|1:1
|Краснодар (мол)
|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|11:00
|Краснодар (мол)
|0:4
|Арсенал Т (мол)
|29 тур
|19 мая, воскресенье
|11:30
|Арсенал Т (мол)
|1:0
|Краснодар (мол)
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|12:00
|Краснодар (мол)
|5:0
|Арсенал Т (мол)
|26 тур
|14 апреля, суббота
|12:00
|Краснодар (мол)
|3:1
|Арсенал Т (мол)
|12 тур
|1 октября, воскресенье
|11:00
|Арсенал Т (мол)
|2:2
|Краснодар (мол)
|24 тур
|23 апреля, воскресенье
|12:00
|Краснодар (мол)
|1:2
|Арсенал Т (мол)
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|13:00
|Арсенал Т (мол)
|3:0
|Краснодар (мол)
|26 тур
|3 мая, воскресенье
|14:00
|Арсенал Т (мол)
|4:0
|Краснодар (мол)
|9 тур
|27 сентября, суббота
|14:00
|Краснодар (мол)
|0:3
|Арсенал Т (мол)