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Ростов (мол) - Ахмат (мол)

20.08.2021, Пятница, 18:00 мск Россия. М-лига, 6 тур Ростов (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа A
11 тур
25 ноября, среда 13:00 Ахмат (мол) 2:1 Ростов (мол)
5 тур
4 октября, воскресенье 13:00 Ростов (мол) 0:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
20 тур
29 февраля, суббота 13:00 Ахмат (мол) 1:1 Ростов (мол)
9 тур
16 сентября, понедельник 14:00 Ростов (мол) 4:3 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
30 тур
25 мая, суббота 15:00 Ахмат (мол) 1:1 Ростов (мол)
1 тур
27 июля, пятница 18:00 Ростов (мол) 3:3 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 0:1 Ростов (мол)
2 тур
22 июля, суббота 12:00 Ростов (мол) 3:3 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
19 тур
11 марта, суббота 13:00 Ростов (мол) 1:1 Ахмат (мол)
5 тур
28 августа, воскресенье 11:00 Ахмат (мол) 2:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
30 тур
20 мая, пятница 19:00 Ахмат (мол) 2:1 Ростов (мол)
1 тур
17 июля, пятница 16:30 Ростов (мол) 1:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
26 тур
1 мая, пятница 14:00 Ростов (мол) 1:1 Ахмат (мол)
9 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Ахмат (мол) 0:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
25 тур
11 апреля, пятница 13:00 Ахмат (мол) 3:0 Ростов (мол)
1 тур
14 июля, воскресенье 18:30 Ростов (мол) 0:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 14:00 Ростов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
11 тур
4 октября, четверг 18:00 Ахмат (мол) 4:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 11 тур
26 апреля, четверг 17:00 Ростов (мол) 1:0 Ахмат (мол)
Второй этап, 5 тур
17 марта, суббота 11:00 Ахмат (мол) 2:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
21 тур
19 августа, пятница 18:00 Ахмат (мол) 0:2 Ростов (мол)
6 тур
22 апреля, пятница 00:00 Ростов (мол) 1:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
16 тур
5 августа, четверг 19:00 Ростов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
2 тур
19 марта, пятница 12:00 Ахмат (мол) 0:0 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
25 тур
17 октября, суббота 12:00 Ахмат (мол) 2:2 Ростов (мол)
11 тур
29 мая, пятница 17:00 Ростов (мол) 3:2 Ахмат (мол)
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