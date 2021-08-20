Ростов (мол) - Ахмат (мол)

|11 тур
|25 ноября, среда
|13:00
|Ахмат (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|5 тур
|4 октября, воскресенье
|13:00
|Ростов (мол)
|0:1
|Ахмат (мол)
|11 тур
|25 ноября, среда
|13:00
|Ахмат (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|5 тур
|4 октября, воскресенье
|13:00
|Ростов (мол)
|0:1
|Ахмат (мол)
|20 тур
|29 февраля, суббота
|13:00
|Ахмат (мол)
|1:1
|Ростов (мол)
|9 тур
|16 сентября, понедельник
|14:00
|Ростов (мол)
|4:3
|Ахмат (мол)
|30 тур
|25 мая, суббота
|15:00
|Ахмат (мол)
|1:1
|Ростов (мол)
|1 тур
|27 июля, пятница
|18:00
|Ростов (мол)
|3:3
|Ахмат (мол)
|16 тур
|4 ноября, суббота
|14:00
|Ахмат (мол)
|0:1
|Ростов (мол)
|2 тур
|22 июля, суббота
|12:00
|Ростов (мол)
|3:3
|Ахмат (мол)
|19 тур
|11 марта, суббота
|13:00
|Ростов (мол)
|1:1
|Ахмат (мол)
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|11:00
|Ахмат (мол)
|2:2
|Ростов (мол)
|30 тур
|20 мая, пятница
|19:00
|Ахмат (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|1 тур
|17 июля, пятница
|16:30
|Ростов (мол)
|1:1
|Ахмат (мол)
|26 тур
|1 мая, пятница
|14:00
|Ростов (мол)
|1:1
|Ахмат (мол)
|9 тур
|28 сентября, воскресенье
|15:00
|Ахмат (мол)
|0:2
|Ростов (мол)
|25 тур
|11 апреля, пятница
|13:00
|Ахмат (мол)
|3:0
|Ростов (мол)
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|18:30
|Ростов (мол)
|0:1
|Ахмат (мол)
|25 тур
|21 апреля, воскресенье
|14:00
|Ростов (мол)
|2:0
|Ахмат (мол)
|11 тур
|4 октября, четверг
|18:00
|Ахмат (мол)
|4:1
|Ростов (мол)
|Второй этап, 11 тур
|26 апреля, четверг
|17:00
|Ростов (мол)
|1:0
|Ахмат (мол)
|Второй этап, 5 тур
|17 марта, суббота
|11:00
|Ахмат (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|21 тур
|19 августа, пятница
|18:00
|Ахмат (мол)
|0:2
|Ростов (мол)
|6 тур
|22 апреля, пятница
|00:00
|Ростов (мол)
|1:2
|Ахмат (мол)
|16 тур
|5 августа, четверг
|19:00
|Ростов (мол)
|2:0
|Ахмат (мол)
|2 тур
|19 марта, пятница
|12:00
|Ахмат (мол)
|0:0
|Ростов (мол)
|25 тур
|17 октября, суббота
|12:00
|Ахмат (мол)
|2:2
|Ростов (мол)
|11 тур
|29 мая, пятница
|17:00
|Ростов (мол)
|3:2
|Ахмат (мол)