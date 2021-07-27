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Флора - Легия

27.07.2021, Вторник, 19:00 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Флора - Легия
Первый матч: 1 - 2
Лига чемпионов (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 21 июля, среда 22:00 Легия 2:1 Флора
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