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Жальгирис - Ференцварош

27.07.2021, Вторник, 20:00 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Жальгирис - Ференцварош
Первый матч: 0 - 2
Лига чемпионов (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 20 июля, вторник 21:00 Ференцварош 2:0 Жальгирис
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