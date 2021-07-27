Введите ваш ник на сайте

Будучность - ХБ Торсхавн

27.07.2021, Вторник, 21:00 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Будучность - ХБ Торсхавн
Первый матч: 0 - 4
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 21:00 ХБ Торсхавн 4:0 Будучность
...
  • Читайте нас: 