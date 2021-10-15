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Хоффенхайм - Кельн

15.10.2021, Пятница, 21:30 мск Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена Германия. Бундеслига, 8 тур Хоффенхайм - Кельн
Германия. Бундеслига (2020/2021)
18 тур
24 января, воскресенье 20:00 Хоффенхайм 3:0 Кельн
1 тур
19 сентября, суббота 16:30 Кельн 2:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2019/2020)
28 тур
27 мая, среда 21:30 Хоффенхайм 3:1 Кельн
11 тур
8 ноября, пятница 22:30 Кельн 1:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2017/2018)
28 тур
31 марта, суббота 16:30 Хоффенхайм 6:0 Кельн
11 тур
5 ноября, воскресенье 17:30 Кельн 0:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2016/2017)
30 тур
21 апреля, пятница 21:30 Кельн 1:1 Хоффенхайм
13 тур
3 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 4:0 Кельн
Германия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
26 октября, среда 21:45 Кельн 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
28 тур
3 апреля, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
11 тур
31 октября, суббота 17:30 Кельн 0:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
12 апреля, воскресенье 16:30 Кельн 3:2 Хоффенхайм
11 тур
8 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:4 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
24 тур
4 марта, воскресенье 20:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
7 тур
25 сентября, воскресенье 17:30 Кельн 2:0 Хоффенхайм
Германия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
25 октября, вторник 22:30 Хоффенхайм 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
23 тур
19 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Кельн
6 тур
24 сентября, пятница 22:30 Кельн 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
30 тур
10 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:2 Кельн
13 тур
21 ноября, суббота 17:30 Кельн 0:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2008/2009)
31 тур
9 мая, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:0 Кельн
14 тур
22 ноября, суббота 17:30 Кельн 1:3 Хоффенхайм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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