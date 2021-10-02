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Вольфсбург - Боруссия

02.10.2021, Суббота, 16:30 мск Германия. Бундеслига, 7 тур Вольфсбург - Боруссия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
21 тур
14 февраля, воскресенье 20:00 Вольфсбург 0:0 Боруссия
4 тур
17 октября, суббота 21:30 Боруссия 1:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2019/2020)
32 тур
16 июня, вторник 19:30 Боруссия 3:0 Вольфсбург
15 тур
15 декабря, воскресенье 17:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
23 тур
23 февраля, суббота 17:30 Боруссия 0:3 Вольфсбург
6 тур
29 сентября, суббота 16:30 Вольфсбург 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
31 тур
20 апреля, пятница 21:30 Боруссия 3:0 Вольфсбург
14 тур
3 декабря, воскресенье 20:00 Вольфсбург 3:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
33 тур
13 мая, суббота 16:30 Вольфсбург 1:1 Боруссия
16 тур
20 декабря, вторник 22:00 Боруссия 1:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2015/2016)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
8 тур
3 октября, суббота 16:30 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
26 апреля, воскресенье 18:30 Боруссия 1:0 Вольфсбург
13 тур
30 ноября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
34 тур
10 мая, суббота 17:30 Вольфсбург 3:1 Боруссия
17 тур
22 декабря, воскресенье 18:30 Боруссия 2:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
31 тур
27 апреля, суббота 17:30 Вольфсбург 3:1 Боруссия
14 тур
28 ноября, среда 23:00 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
20 тур
4 февраля, суббота 18:30 Вольфсбург 0:0 Боруссия
3 тур
19 августа, пятница 22:30 Боруссия 4:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
25 февраля, пятница 22:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
7 тур
2 октября, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
26 тур
13 марта, суббота 17:30 Боруссия 0:4 Вольфсбург
9 тур
18 октября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
27 тур
11 апреля, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Вольфсбург
10 тур
28 октября, вторник 22:00 Вольфсбург 3:0 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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