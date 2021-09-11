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Фрайбург - Кельн

11.09.2021, Суббота, 16:30 мск Фрайбург, стадион Шварцвальд-Штадион Германия. Бундеслига, 4 тур Фрайбург - Кельн
Германия. Бундеслига (2020/2021)
32 тур
9 мая, воскресенье 14:30 Кельн 1:4 Фрайбург
15 тур
9 января, суббота 17:30 Фрайбург 5:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2019/2020)
20 тур
2 февраля, воскресенье 17:30 Кельн 4:0 Фрайбург
3 тур
31 августа, суббота 16:30 Фрайбург 1:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
32 тур
28 апреля, суббота 16:30 Фрайбург 3:2 Кельн
15 тур
10 декабря, воскресенье 15:30 Кельн 3:4 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
20 тур
12 февраля, воскресенье 19:30 Фрайбург 2:1 Кельн
3 тур
16 сентября, пятница 21:30 Кельн 3:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 16:30 Фрайбург 1:0 Кельн
10 тур
2 ноября, воскресенье 19:30 Кельн 0:1 Фрайбург
Германия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
3 марта, вторник 22:30 Фрайбург 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
28 апреля, суббота 17:30 Фрайбург 4:1 Кельн
16 тур
10 декабря, суббота 18:30 Кельн 4:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
26 февраля, суббота 17:30 Кельн 1:0 Фрайбург
7 тур
2 октября, суббота 17:30 Фрайбург 3:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Кельн 2:2 Фрайбург
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Фрайбург 0:0 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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