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Приштина - Ференцварош

13.07.2021, Вторник, 21:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Приштина - Ференцварош
Первый матч: 0 - 3
Лига чемпионов (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 6 июля, вторник 19:00 Ференцварош 3:0 Приштина
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