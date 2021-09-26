Хиберниан - Сент-Джонстон

|3 тур
|1 мая, суббота
|17:00
|Хиберниан
|0:1
|Сент-Джонстон
|3 тур
|1 мая, суббота
|17:00
|Хиберниан
|0:1
|Сент-Джонстон
|31 тур
|6 марта, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|1:0
|Хиберниан
|13 тур
|24 ноября, вторник
|22:00
|Хиберниан
|2:2
|Сент-Джонстон
|5 тур
|23 августа, воскресенье
|18:30
|Сент-Джонстон
|0:1
|Хиберниан
|13 тур
|9 ноября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|1:4
|Хиберниан
|3 тур
|24 августа, суббота
|17:00
|Хиберниан
|2:2
|Сент-Джонстон
|28 тур
|27 февраля, среда
|22:45
|Сент-Джонстон
|1:2
|Хиберниан
|12 тур
|3 ноября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|0:1
|Сент-Джонстон
|2 тур
|12 августа, воскресенье
|17:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Хиберниан
|31 тур
|16 марта, пятница
|22:45
|Сент-Джонстон
|1:1
|Хиберниан
|14 тур
|18 ноября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:2
|Сент-Джонстон
|5 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Хиберниан
|30 тур
|22 марта, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|2:0
|Хиберниан
|17 тур
|21 декабря, суббота
|19:00
|Хиберниан
|0:0
|Сент-Джонстон
|6 тур
|14 сентября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|1:2
|Хиберниан
|26 тур
|11 февраля, понедельник
|23:30
|Хиберниан
|1:3
|Сент-Джонстон
|16 тур
|28 ноября, среда
|23:45
|Сент-Джонстон
|0:1
|Хиберниан
|4 тур
|25 августа, суббота
|18:00
|Хиберниан
|2:0
|Сент-Джонстон
|24 тур
|21 января, суббота
|19:00
|Хиберниан
|2:3
|Сент-Джонстон
|16 тур
|26 ноября, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|3:1
|Хиберниан
|3 тур
|28 сентября, среда
|15:00
|Хиберниан
|3:2
|Сент-Джонстон
|35 тур
|30 апреля, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:2
|Сент-Джонстон
|29 тур
|5 марта, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Хиберниан
|15 тур
|27 ноября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|0:0
|Сент-Джонстон
|7 тур
|2 октября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:0
|Хиберниан
|27 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Хиберниан
|1:1
|Сент-Джонстон
|18 тур
|17 февраля, среда
|22:45
|Сент-Джонстон
|5:1
|Хиберниан
|5 тур
|19 сентября, суббота
|18:00
|Хиберниан
|3:0
|Сент-Джонстон
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ливингстон
|38
|13
|10
|15
|41:46
|-5
|49
|2.
|Хиберниан
|38
|11
|12
|15
|38:42
|-4
|45
|3.
|Сент-Миррен
|38
|10
|14
|14
|33:51
|-18
|44
|4.
|Абердин
|38
|10
|11
|17
|41:46
|-5
|41
|5.
|Сент-Джонстон
|38
|8
|11
|19
|24:51
|-27
|35
|6.
|Данди
|38
|6
|11
|21
|34:64
|-30
|29