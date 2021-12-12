Яблонец - Теплице

|4 тур
|15 августа, воскресенье
|17:00
|Теплице
|1:0
|Яблонец
|28 тур
|7 июня, воскресенье
|18:00
|Теплице
|1:2
|Яблонец
|14 тур
|25 октября, пятница
|19:00
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|24 тур
|8 марта, пятница
|20:00
|Яблонец
|2:1
|Теплице
|10 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Теплице
|1:2
|Яблонец
|17 тур
|17 февраля, суббота
|17:00
|Яблонец
|2:1
|Теплице
|3 тур
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Теплице
|1:1
|Яблонец
|29 тур
|20 мая, суббота
|18:00
|Яблонец
|0:0
|Теплице
|15 тур
|26 ноября, суббота
|20:15
|Теплице
|1:0
|Яблонец
|28 тур
|8 мая, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|1:0
|Теплице
|14 тур
|22 ноября, воскресенье
|20:30
|Теплице
|2:2
|Яблонец
|26 тур
|3 мая, воскресенье
|18:00
|Теплице
|1:1
|Яблонец
|12 тур
|25 октября, суббота
|19:00
|Яблонец
|4:2
|Теплице
|22 тур
|30 марта, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|1:1
|Теплице
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|21:00
|Теплице
|3:1
|Яблонец
|20 тур
|17 марта, воскресенье
|18:00
|Яблонец
|0:0
|Теплице
|6 тур
|31 августа, пятница
|22:15
|Теплице
|0:4
|Яблонец
|26 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:00
|Теплице
|3:2
|Яблонец
|12 тур
|31 октября, понедельник
|21:30
|Яблонец
|0:1
|Теплице
|17 тур
|22 ноября, понедельник
|20:00
|Теплице
|1:2
|Яблонец
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|20:00
|Яблонец
|1:1
|Теплице
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19