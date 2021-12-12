Введите ваш ник на сайте

Яблонец - Теплице

12.12.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 18 тур Яблонец - Теплице
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
4 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Теплице 1:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
31 тур
7 мая, пятница 19:00 Яблонец 4:1 Теплице
15 тур
15 января, пятница 20:00 Теплице 0:5 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
28 тур
7 июня, воскресенье 18:00 Теплице 1:2 Яблонец
14 тур
25 октября, пятница 19:00 Яблонец 4:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
24 тур
8 марта, пятница 20:00 Яблонец 2:1 Теплице
10 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Теплице 1:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
17 тур
17 февраля, суббота 17:00 Яблонец 2:1 Теплице
3 тур
13 августа, воскресенье 17:00 Теплице 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
29 тур
20 мая, суббота 18:00 Яблонец 0:0 Теплице
15 тур
26 ноября, суббота 20:15 Теплице 1:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Яблонец 1:0 Теплице
14 тур
22 ноября, воскресенье 20:30 Теплице 2:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Теплице 1:1 Яблонец
12 тур
25 октября, суббота 19:00 Яблонец 4:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
22 тур
30 марта, воскресенье 17:00 Яблонец 1:1 Теплице
8 тур
15 сентября, воскресенье 21:00 Теплице 3:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
20 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Яблонец 0:0 Теплице
6 тур
31 августа, пятница 22:15 Теплице 0:4 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Теплице 3:2 Яблонец
12 тур
31 октября, понедельник 21:30 Яблонец 0:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
17 тур
22 ноября, понедельник 20:00 Теплице 1:2 Яблонец
3 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Яблонец 1:1 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
28 тур
5 мая, среда 22:00 Яблонец 0:0 Теплице
14 тур
7 ноября, суббота 20:15 Теплице 1:0 Яблонец
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
...
  • Читайте нас: 