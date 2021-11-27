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Динамо - Словацко

27.11.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 16 тур Динамо - Словацко
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
2 тур
1 августа, воскресенье 17:00 Словацко 1:0 Динамо
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
33 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Динамо 0:1 Словацко
17 тур
30 января, суббота 18:00 Словацко 0:0 Динамо
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
16 тур
10 ноября, воскресенье 16:30 Динамо 2:0 Словацко
2 тур
20 июля, суббота 18:00 Словацко 0:2 Динамо
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
21 тур
21 марта, суббота 19:00 Словацко 3:1 Динамо
7 тур
13 сентября, суббота 19:00 Динамо 2:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
25 тур
27 апреля, суббота 21:00 Словацко 2:0 Динамо
11 тур
20 октября, суббота 18:00 Динамо 0:0 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
21 тур
18 марта, воскресенье 18:00 Динамо 2:2 Словацко
7 тур
17 сентября, суббота 21:00 Словацко 2:0 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
22 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Словацко
8 тур
11 сентября, суббота 20:00 Словацко 2:0 Динамо
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
28 марта, воскресенье 19:00 Словацко 1:0 Динамо
8 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Млада Болеслав 30 11 5 14 45:48 -3 38
2. Сигма 30 9 10 11 39:37 +2 37
3. Слован Л 30 10 7 13 29:38 -9 37
4. Динамо ЧБ 30 9 9 12 40:46 -6 36
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