Динамо - Словацко

|2 тур
|1 августа, воскресенье
|17:00
|Словацко
|1:0
|Динамо
|33 тур
|23 мая, воскресенье
|18:00
|Динамо
|0:1
|Словацко
|17 тур
|30 января, суббота
|18:00
|Словацко
|0:0
|Динамо
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|16:30
|Динамо
|2:0
|Словацко
|2 тур
|20 июля, суббота
|18:00
|Словацко
|0:2
|Динамо
|21 тур
|21 марта, суббота
|19:00
|Словацко
|3:1
|Динамо
|7 тур
|13 сентября, суббота
|19:00
|Динамо
|2:2
|Словацко
|25 тур
|27 апреля, суббота
|21:00
|Словацко
|2:0
|Динамо
|11 тур
|20 октября, суббота
|18:00
|Динамо
|0:0
|Словацко
|21 тур
|18 марта, воскресенье
|18:00
|Динамо
|2:2
|Словацко
|7 тур
|17 сентября, суббота
|21:00
|Словацко
|2:0
|Динамо
|22 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Динамо
|0:0
|Словацко
|8 тур
|11 сентября, суббота
|20:00
|Словацко
|2:0
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Млада Болеслав
|30
|11
|5
|14
|45:48
|-3
|38
|2.
|Сигма
|30
|9
|10
|11
|39:37
|+2
|37
|3.
|Слован Л
|30
|10
|7
|13
|29:38
|-9
|37
|4.
|Динамо ЧБ
|30
|9
|9
|12
|40:46
|-6
|36