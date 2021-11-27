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Виктория - Богемианс 1905

27.11.2021, Суббота, 20:00 мск Чехия. Синот Лига, 16 тур Виктория - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
2 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 1:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
20 тур
21 февраля, воскресенье 16:00 Виктория 3:1 Богемианс 1905
4 тур
19 сентября, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:4 Виктория
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
18 тур
1 декабря, воскресенье 16:30 Виктория 1:0 Богемианс 1905
4 тур
3 августа, суббота 20:30 Богемианс 1905 0:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
26 тур
31 марта, воскресенье 18:30 Виктория 3:2 Богемианс 1905
12 тур
19 октября, пятница 19:00 Богемианс 1905 2:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
23 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 5:2 Виктория
9 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Виктория 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
16 тур
15 марта, среда 19:00 Богемианс 1905 0:1 Виктория
2 тур
7 августа, воскресенье 15:30 Виктория 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
21 тур
12 марта, суббота 22:15 Виктория 2:0 Богемианс 1905
7 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 18:15 Богемианс 1905 3:2 Виктория
15 тур
23 ноября, воскресенье 17:45 Виктория 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
30 тур
31 мая, суббота 20:00 Богемианс 1905 0:0 Виктория
1 тур
19 июля, пятница 20:00 Виктория 5:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
16 тур
2 декабря, пятница 23:15 Виктория 4:1 Богемианс 1905
2 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 2:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
17 тур
19 ноября, пятница 20:15 Богемианс 1905 1:0 Виктория
3 тур
1 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:1 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
19 тур
14 марта, воскресенье 17:00 Виктория 3:0 Богемианс 1905
5 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:1 Виктория
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
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