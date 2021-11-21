Славия - Яблонец

|33 тур
|23 мая, воскресенье
|18:00
|Яблонец
|1:1
|Славия
|17 тур
|31 января, воскресенье
|20:30
|Славия
|3:0
|Яблонец
|33 тур
|23 мая, воскресенье
|18:00
|Яблонец
|1:1
|Славия
|17 тур
|31 января, воскресенье
|20:30
|Славия
|3:0
|Яблонец
|3 тур
|28 июня, воскресенье
|20:00
|Славия
|4:0
|Яблонец
|26 тур
|30 мая, суббота
|21:00
|Славия
|5:0
|Яблонец
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|19:00
|Яблонец
|0:2
|Славия
|19 тур
|17 декабря, понедельник
|20:00
|Яблонец
|0:2
|Славия
|5 тур
|18 августа, суббота
|20:00
|Славия
|0:2
|Яблонец
|29 тур
|19 мая, суббота
|17:00
|Славия
|1:3
|Яблонец
|15 тур
|27 ноября, понедельник
|19:30
|Яблонец
|1:1
|Славия
|26 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:30
|Славия
|1:1
|Яблонец
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|0:0
|Славия
|24 тур
|9 апреля, суббота
|18:00
|Славия
|0:0
|Яблонец
|10 тур
|17 октября, суббота
|15:30
|Яблонец
|0:0
|Славия
|25 тур
|25 апреля, суббота
|18:00
|Яблонец
|2:1
|Славия
|11 тур
|18 октября, суббота
|19:00
|Славия
|1:1
|Яблонец
|23 тур
|8 апреля, вторник
|20:30
|Славия
|0:0
|Яблонец
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|21:00
|Яблонец
|2:1
|Славия
|26 тур
|5 мая, воскресенье
|20:05
|Славия
|5:1
|Яблонец
|12 тур
|27 октября, суббота
|20:20
|Яблонец
|0:0
|Славия
|20 тур
|11 марта, воскресенье
|20:00
|Славия
|0:0
|Яблонец
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Яблонец
|4:0
|Славия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44