Введите ваш ник на сайте

Славия - Яблонец

21.11.2021, Воскресенье, 20:00 мск Чехия. Синот Лига, 15 тур Славия - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
33 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Яблонец 1:1 Славия
17 тур
31 января, воскресенье 20:30 Славия 3:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
3 тур
28 июня, воскресенье 20:00 Славия 4:0 Яблонец
26 тур
30 мая, суббота 21:00 Славия 5:0 Яблонец
12 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Яблонец 0:2 Славия
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
3 тур
15 мая, среда 21:00 Славия 2:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
19 тур
17 декабря, понедельник 20:00 Яблонец 0:2 Славия
5 тур
18 августа, суббота 20:00 Славия 0:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
29 тур
19 мая, суббота 17:00 Славия 1:3 Яблонец
15 тур
27 ноября, понедельник 19:30 Яблонец 1:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 Славия 1:1 Яблонец
12 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Яблонец 0:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
24 тур
9 апреля, суббота 18:00 Славия 0:0 Яблонец
10 тур
17 октября, суббота 15:30 Яблонец 0:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 18:00 Яблонец 2:1 Славия
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Славия 1:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
23 тур
8 апреля, вторник 20:30 Славия 0:0 Яблонец
9 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Яблонец 2:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
26 тур
5 мая, воскресенье 20:05 Славия 5:1 Яблонец
12 тур
27 октября, суббота 20:20 Яблонец 0:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Славия 0:0 Яблонец
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Яблонец 4:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
29 тур
21 мая, суббота 19:30 Яблонец 2:2 Славия
15 тур
5 ноября, пятница 22:15 Славия 0:3 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
29 тур
8 мая, суббота 19:30 Славия 0:3 Яблонец
15 тур
21 ноября, суббота 20:15 Яблонец 1:1 Славия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
...
  • Читайте нас: 