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Теплице - Слован

30.10.2021, Суббота, 16:00 мск Чехия. Синот Лига, 13 тур Теплице - Слован
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
23 тур
12 марта, пятница 20:00 Слован 2:1 Теплице
7 тур
8 ноября, воскресенье 16:00 Теплице 1:2 Слован
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
23 тур
23 мая, суббота 19:00 Теплице 2:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
17 тур
30 ноября, пятница 20:00 Теплице 1:0 Слован
3 тур
4 августа, суббота 18:00 Слован 2:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
23 тур
7 апреля, суббота 19:00 Слован 1:2 Теплице
9 тур
29 сентября, пятница 21:15 Теплице 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
23 тур
8 апреля, суббота 19:15 Теплице 3:1 Слован
9 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Слован 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
19 тур
27 февраля, суббота 17:00 Теплице 0:3 Слован
5 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Слован 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
19 тур
7 марта, суббота 22:15 Слован 0:2 Теплице
5 тур
22 августа, пятница 22:15 Теплице 2:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
28 тур
10 мая, суббота 20:00 Слован 2:1 Теплице
14 тур
11 ноября, понедельник 21:00 Теплице 1:1 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
28 тур
21 мая, вторник 22:15 Слован 3:1 Теплице
14 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Теплице 3:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
19 тур
2 марта, пятница 23:15 Теплице 1:0 Слован
5 тур
27 августа, суббота 21:20 Слован 0:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
25 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Слован 6:2 Теплице
11 тур
2 октября, суббота 18:15 Теплице 1:0 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
24 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Слован 1:0 Теплице
10 тур
3 октября, суббота 20:15 Теплице 2:0 Слован
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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