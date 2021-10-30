Теплице - Слован

|23 тур
|12 марта, пятница
|20:00
|Слован
|2:1
|Теплице
|7 тур
|8 ноября, воскресенье
|16:00
|Теплице
|1:2
|Слован
|23 тур
|12 марта, пятница
|20:00
|Слован
|2:1
|Теплице
|7 тур
|8 ноября, воскресенье
|16:00
|Теплице
|1:2
|Слован
|17 тур
|30 ноября, пятница
|20:00
|Теплице
|1:0
|Слован
|3 тур
|4 августа, суббота
|18:00
|Слован
|2:2
|Теплице
|23 тур
|7 апреля, суббота
|19:00
|Слован
|1:2
|Теплице
|9 тур
|29 сентября, пятница
|21:15
|Теплице
|2:1
|Слован
|23 тур
|8 апреля, суббота
|19:15
|Теплице
|3:1
|Слован
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Слован
|2:0
|Теплице
|19 тур
|27 февраля, суббота
|17:00
|Теплице
|0:3
|Слован
|5 тур
|23 августа, воскресенье
|18:00
|Слован
|2:0
|Теплице
|28 тур
|10 мая, суббота
|20:00
|Слован
|2:1
|Теплице
|14 тур
|11 ноября, понедельник
|21:00
|Теплице
|1:1
|Слован
|28 тур
|21 мая, вторник
|22:15
|Слован
|3:1
|Теплице
|14 тур
|11 ноября, воскресенье
|18:00
|Теплице
|3:0
|Слован
|25 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Слован
|6:2
|Теплице
|11 тур
|2 октября, суббота
|18:15
|Теплице
|1:0
|Слован
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19