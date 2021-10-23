Словацко - Богемианс 1905

|32 тур
|15 мая, суббота
|20:30
|Словацко
|1:1
|Богемианс 1905
|16 тур
|23 января, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|1:3
|Словацко
|32 тур
|15 мая, суббота
|20:30
|Словацко
|1:1
|Богемианс 1905
|16 тур
|23 января, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|1:3
|Словацко
|29 тур
|10 июня, среда
|19:00
|Словацко
|1:2
|Богемианс 1905
|15 тур
|1 ноября, пятница
|20:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Словацко
|2 тур
|11 мая, суббота
|16:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Словацко
|30 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|Словацко
|1:1
|Богемианс 1905
|1 тур
|22 июля, воскресенье
|16:00
|Богемианс 1905
|2:1
|Словацко
|20 тур
|10 марта, суббота
|17:00
|Словацко
|1:0
|Богемианс 1905
|6 тур
|9 сентября, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|1:0
|Словацко
|18 тур
|25 февраля, суббота
|18:30
|Богемианс 1905
|0:0
|Словацко
|4 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Словацко
|2:0
|Богемианс 1905
|22 тур
|19 марта, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|2:0
|Словацко
|8 тур
|26 сентября, суббота
|16:30
|Словацко
|1:0
|Богемианс 1905
|16 тур
|29 ноября, суббота
|22:15
|Богемианс 1905
|1:2
|Словацко
|2 тур
|2 августа, суббота
|19:00
|Словацко
|4:1
|Богемианс 1905
|19 тур
|8 марта, суббота
|20:00
|Словацко
|1:0
|Богемианс 1905
|5 тур
|19 августа, понедельник
|20:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Словацко
|20 тур
|10 марта, суббота
|20:00
|Словацко
|3:2
|Богемианс 1905
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Словацко
|18 тур
|26 февраля, суббота
|18:00
|Словацко
|1:3
|Богемианс 1905
|4 тур
|7 августа, суббота
|20:00
|Богемианс 1905
|1:0
|Словацко
|25 тур
|17 апреля, суббота
|20:00
|Словацко
|1:1
|Богемианс 1905
|11 тур
|18 октября, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Словацко
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44