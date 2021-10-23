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Словацко - Богемианс 1905

23.10.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 12 тур Словацко - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
32 тур
15 мая, суббота 20:30 Словацко 1:1 Богемианс 1905
16 тур
23 января, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:3 Словацко
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
29 тур
10 июня, среда 19:00 Словацко 1:2 Богемианс 1905
15 тур
1 ноября, пятница 20:00 Богемианс 1905 0:0 Словацко
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
2 тур
11 мая, суббота 16:00 Богемианс 1905 0:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
30 тур
27 апреля, суббота 18:00 Словацко 1:1 Богемианс 1905
1 тур
22 июля, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 2:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
10 марта, суббота 17:00 Словацко 1:0 Богемианс 1905
6 тур
9 сентября, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
18 тур
25 февраля, суббота 18:30 Богемианс 1905 0:0 Словацко
4 тур
20 августа, суббота 17:00 Словацко 2:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
19 марта, суббота 17:00 Богемианс 1905 2:0 Словацко
8 тур
26 сентября, суббота 16:30 Словацко 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
16 тур
29 ноября, суббота 22:15 Богемианс 1905 1:2 Словацко
2 тур
2 августа, суббота 19:00 Словацко 4:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
19 тур
8 марта, суббота 20:00 Словацко 1:0 Богемианс 1905
5 тур
19 августа, понедельник 20:00 Богемианс 1905 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
10 марта, суббота 20:00 Словацко 3:2 Богемианс 1905
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
18 тур
26 февраля, суббота 18:00 Словацко 1:3 Богемианс 1905
4 тур
7 августа, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:0 Словацко
Чемпионат Чехии (2009/2010)
25 тур
17 апреля, суббота 20:00 Словацко 1:1 Богемианс 1905
11 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:1 Словацко
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
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